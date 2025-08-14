Botulizmus: így válhat halálossá egy szendvics

Nem újdonság, hogy az utcai ételárusokkal elővigyázatosnak kell lenni, ugyanis ha nem figyelnek oda az alapanyagok megfelelő tárolására, illetve a higiéniára, könnyen ételmérgezést okozhatnak vásárlóiknak. A legtöbben azonban legrosszabb esetben is csak egy-két napig tartó rosszulléttel, hányással, hasmenéssel számolunk, pedig – kifejezetten ritkán – akár halálos is lehet egy fogás.

Idén nyáron, a dél-olaszországi Diamante községben ketten is életüket vesztették, miután grillezett kolbászt és tarlórépaleveleket tartalmazó paninit ettek egy tengerparti büféből. Bár elsőre nehezen tűnik hihetőnek, hogy egy egyszerű szendvics megölhet valakit, valójában nagyon is lehetséges. A 24.hu utánajárt, miként.

Veszélyes idegméreg lapulhat ételeinkben

Sajtóértesülések szerint a két áldozat, Luigi Di Sarno és Tamara D’Acunto halálát botulizmus okozhatta. Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) szerint ezt a betegséget jellemzően a Clostridium botulinum, ritkább esetekben a Clostridium butyricum vagy a Clostridium baratii baktériumfaj váltja ki.

Pontosabban nem is maguk a mikrobák, azok ugyanis a természetben számos helyen megtalálhatók, és a legtöbbször még akkor sem vezetnek megbetegedéshez, ha bejutnak a szervezetünkbe.

Bizonyos körülmények között azonban

a világ egyik leghalálosabb mérgét kezdik el termelni.