Otthon Start: új rendelettel próbálja ösztönözni a lakásépítést a kormány

Az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményben hívta fel rá a figyelmet, hogy az országos főépítész, aki egyben a minisztérium építészeti államtitkára is, közösségi oldalán az Otthon Start Programhoz kapcsolódó, lakásépítéseket segítő, hétfőn megjelent úgynevezett kiemelőrendeletről írt.

Lánszki Regő postja alapján a szeptembertől elérhető, 3 százalékos fix kamatozású Otthon Start keresletélénkítő hatására reagálva a kínálati oldalt is lendületbe hozná a kormány. Azt szeretnék ugyanis, ha a piacon megjelenő új, minőségi lakások bővítenék a választási lehetőségeket, élénkítenék az árversenyt és hozzájárulnának a lakáspiac stabilitásához. Ezt segíti szerinte a hivatalosan „kiemelőrendelet” néven bevezetett új szabályozás, amely megfogalmazása alapján maximális gyorsítópályát biztosít a nagy volumenű lakásépítéseknek: gyorsabb engedélyezést, kevesebb adminisztrációt fog jelenteni, állami vagy uniós támogatás igénybevétele nélkül is.

Ismertette a rendelet fő pontjait is:

Kiemeltté nyilvánítható minden legalább 250 lakásos projekt, amelynek minimum 70 százaléka megfelel az Otthon Start program feltételeinek.

A minősítéshez nincs szükség állami vagy uniós forrásra.

Csökkentett adminisztrációs teher és rövidebb engedélyezési folyamat.

Azt is jelzi, hogy a minőségből nem engednek – az Országos Építészeti Tervtanács szigorú szakmai előírásai és minőségi követelményei továbbra is garantálják, hogy modern, világos és fenntartható otthonok épüljenek.

Arra számítanak, hogy a kiemelőrendelet várhatóan 20–25 ezer új lakásfejlesztést indít el már a következő évben – köztük olyan projekteket is, amelyek az Otthon Start nélkül nem valósultak volna meg. Ez komoly lépés szerinte az évi 40 ezer új lakás célja felé, miközben biztonságot, megfizethetőséget és itthonmaradási lehetőséget teremt a fiatal generáció számára.

Nem ez az egyetlen kínálatélénkítő lépés a kormány részéről, hiszen a befektetőknek nyújtott 300 milliárd forint állami pénzzel is növelnék a kínálatot. Nem régiben Surányi György is annak a véleményének adott hangot, hogy a kínálatot kellene ösztönözni, és többek között a kínálat hiányát is megfogalmazta kritikaként Zsiday Viktor.