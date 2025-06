Megállás nélkül toldozza a költségvetést a kormány, az idei büdzsét 22-szer írták át

Akár nyáron, akár télen fogadják el a költségvetést, az abban leírt számokat szinte heti rendszerességgel írják át, miközben a fontos gazdasági előrejelzéseket is csak néha-néha sikerül eltalálni. Már most, az év felénél látszik, hogy így lesz ez 2025-ben is – hívják fel rá a figyelmet a HVG cikkében.

Június 17-én elfogadta a parlamenti többség a 2026-os költségvetést, de a 2025-ös és az előző jó néhány évi büdzsé sorsa is tökéletesen példázza, mennyire lehet ezt komolyan venni. A büdzsé azzal az indokkal készül el szinte minden évben a képviselők nyári szünete előtt, hogy így lehet nagyobb a kiszámíthatóság. Hogy ennek az érvnek mennyire semmi értelme nincs, azt jól mutatja, hogy az elfogadása után több tucat alkalommal írják át a költségvetést évről évre – értékelnek a lapban. A 2025-ös költségvetésnél változtattak ezen: azt direkt a régi szokásokhoz visszatérve novemberben adták be és decemberben fogadták el, mondván, meg kellett várni az amerikai választás eredményét, hogy láthassuk, „békepárti” kormánya lesz-e az USA-nak. Mostanra látszik, hogy ez is fals magyarázat volt: június közepéig, a következő évi büdzsé elfogadásáig 20 alkalommal írták át az idei költségvetést, majd utána pár nappal már huszonegyedszer is. Aztán huszonkettedszer. Ehhez képest a 2021-es büdzsét 85-ször írták át év közben, a 2022-est 61-szer, a 2023-ast 55-ször, a 2024-eset pedig már csak 37-szer. Mivel most nem tartunk még az év felénél sem, időarányosan egy kicsit rosszabbul állunk, mint tavaly. Az elmúlt szinte napra pontosan fél évben így alakult a költségvetés sorsa: 2024. december 20-án megszavazták a képviselők a büdzsét, a kormány pedig első alkalommal már december 30-án átírta a frissen elfogadott, még életbe sem lépett költségvetést. Erre leginkább azért volt szükség, mert a büdzsé eredeti verziójához képest a Pénzügyminisztérium idén január 1-től megszűnt, úgyhogy a PM dolgozóira szánt 9,1 milliárd forintot áttették a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. De akkor már 53,9 milliárdot kiosztottak előre a Rezsivédelmi Alapból a távhőszolgáltatóknak, és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokra szánt keretet is megbolygatták.

Januárban kétszer írták át a költségvetést. Előbb 13-án a Bethlen Gábor Alaphoz áttettek 774 millió forintot, majd tíz nappal később rezsipénzeket osztottak ki a szolgáltatóknak, a külügytől elvettek 6,9 milliárdot, hogy az NGM-hez tegyék át, és a magasépítési beruházásoktól is 1,3 milliárdot átraktak kulturális örökségvédelemre.

Februárban csak egy alkalommal, 6-án nyúltak hozzá a költségvetéshez, akkor 96 milliárddal megemelték az Egészségbiztosítási Alap keretét, majd majdnem egy hónapig nem bolygatták a számokat.

Március 3-án a rendkívüli kormányzati intézkedések keretéből 470 millióval megdobták a kiemelt sportegyesületeket, két nappal később pedig az egészségbiztosítási pénzek mellett még 196 milliót adtak sportági fejlesztésekre. 13-án összesen 128 milliárd forintot csoportosítottak át, összesen 83 fajta különböző címen. Majd 24–26-án a hónapban másodszor is megcsinálták azt, hogy három nap alatt kétszer átírták a költségvetést, előbb a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság rezsiköltségei miatt, majd a távhőszolgáltatók kompenzációjával.

Áprilisban megváltoztatták a költségvetést 3-án, 7-én, 10-én, 14-én és 17-én is, majd egy teljes hét szünet következett, és legközelebb csak 24-én jelent meg újabb kormányrendelet a büdzsé átírásáról. A rezsipénzeken kívül a Digitális Magyarország Ügynökség alá tartozó cégeknek juttatott 23 milliárd volt a legnagyobb tétel, de a Honvédségnek is jutott 12 milliárd.

Májusban visszavettek kicsit: előbb 8-án osztottak szét 39 különböző célra néhány tízmilliárd forintot (ebből 36 milliárdot a maradványelszámolási alapból), majd legközelebb csak 29-én.

Júniusban aztán 4–5-én összejött a két nap alatt két költségvetés-átírás bravúrja, majd még 13-án belenyúltak a számokba néhány önkormányzat támogatása miatt, aztán 19-én újra, hogy az egyházak kapjanak 306 milliót a rendkívüli tartalékból, majd 23-án megint, akkor a legnagyobb tétel az volt a sok közül, hogy 20 milliárd forint pluszt adtak a kormányzati kommunikációra és konzultációra. Itt tartunk most. A számok alapján az látszik: 1127 milliárd forintot csoportosítottak át összesen, ami még egész visszafogott ahhoz képest, hogy a költségvetés teljes kiadási főösszege 42.851 milliárd. Ebből 180 milliárd forintot a központi maradványelszámolási alapból osztottak ki, 29 milliárdot pedig a rendkívüli kormányzati intézkedések keretéből – elvileg ezek szolgálnának az olyan célokra, amelyeket nem lehetett előre látni a költségvetés megírásakor. Összesen 492 milliárd forint ment ki rezsivel kapcsolatos célokra.