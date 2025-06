Alcsútdobozra költöztetik a Magyar Golf Szövetséget, miután Tiborczék embere lett az elnök

Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Golf Szövetség a hétvégén, amelyen szinte teljesen lecserélték az eddigi vezetőséget. A korábbi elnök, Vaszily Miklós, a TV2 Csoport vezérigazgatója kikerült a testületből, helyére a Golf & Country Máriavölgy (G&CM ) Zrt. igazgatósági elnökét, Dala Somát választotta meg a közgyűlés. Dala az előző években Tiborcz István BDPST Csoportjánál volt ingatlanstratégiai igazgató, és a hotelfejlesztési tárgyalásokért, valamint a meglévő ingatlanok „asset managementjéért” felelt.

A most megválasztott új főtitkár szintén Alcsútdobozról érkezett. Szeberényi Máté is tagja a G&CM Zrt. vezetésének, és egyben a cég által fenntartott Botaniq Máriavölgyi Golf Klub klubigazgatói posztját is betölti.

A szövetség honlapja szerint a hétvégi közgyűlésen a személyi döntések mellett arról is megállapodtak, hogy a szövetség irodáját is a Botaniq Máriavölgyi Golf Klub alcsútdobozi központjába költöztethetik.

Orbán Viktor veje 2023-ban szállt be Mészáros Lőrinc mellé a golfklubot működtető részvénytársaságba a BDPST Zrt.-n keresztül. Tiborczék érkezésével beindult Dala és Szeberényi vezetői karrierje is. A BDPST akkoriban azt közölte a turizmus.com-mal, hogy kettejüket azért nevezték ki az igazgatóság tagjai közé, hogy szakmai alapokon történjen a golfklub átalakítása.

A lap akkor azt írta: a kinevezések után be is indították a jelentős költséggel járó bővítést, és a BDPST a Botaniq Collection részévé tette a golfpályát is.

A reorganizáció meglátszott a G&CM Zrt. 2024-es mérlegén is, ami veszteségesebb lett, mint a két évvel korábbi.

A bevételek növekedtek ugyan, 428 millió után 485 millió forintot könyvelhettek el, a kiadások viszont ennél jóval nagyobb mértékben emelkedtek. Anyagjellegű kiadásokra 314 milliót fordítottak a korábbi 215 millió után, és a dolgozók is sokkal többe kerültek: 168 millió forint után tavaly 250 milliót költöttek rájuk – írta a napokban a 444.hu.

A végeredmény az lett, hogy a korábbi 57,7 milliónál 2024-ben bő háromszor nagyobb, 181 milliós vesztesége keletkezett a részvénytársaságnak.

A Mészáros–Tiborcz páros a helyzet orvoslására jelentősebb összeget tett a cégbe: összesen 522 millió forintot adtak kölcsön a zrt.-nek. Ez úgy jön össze, hogy a már átadott 222 milliós kölcsön mellé tavaly még 39 milliót adott a Mészáros-közeli Talentis Group Zrt., a Tiborczék a BDPST Zrt.-vel pedig 261 millió forintot hiteleztek a golfklubot működtető cégnek.

Ezért érdekes, hogy szövetség tisztújítása előtti Daláék jelentős fejlesztések ígéretével korteskedtek, és a szövetségi iroda vidékre költöztetését is költségcsökkentő és a hatékonyabb működést elősegítő javaslatként adták elő. Az iroda jelenleg egy XII. kerületi lakásban működik a MOM Park közelében, de a szerény körülmények ellenére jelentős százalékot visz el a szövetség évi 200 milliós költségvetéséből.