Orbán Viktor: Magyarországon a gazdaságot nem ideológiai alapon irányítják

A kormány gazdaságpolitikája nem hibátlan, de tizenöt éve irányában stabil, kiszámítható és állandó, gazdasági céljait a kormány idén is el fogja érni – jelentette ki a miniszterelnök pénteken Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) küldöttgyűlésén.

Az MTI beszámolójából kiderül, hogy Orbán Viktor szerint csupán egyetlen súlyos gazdasági kockázat van, ami megingathatja a gazdaság jövőjét: Ukrajna erőltetett uniós csatlakozása.

Orbán azt állította, hogy az ellenzék új adónemeket akar bevezetni, a vagyonadót és ingatlanadót, valamint megemelné a személyi jövedelemadót és sürgeti új uniós zöld adók bevezetését. Azt is kijelentette, hogy a „baloldali gazdaságpolitika” nem szívleli a vállalkozásokat és a sikert, alapvetően az irigységre épül, és inkább a középosztály megadóztatásáról, a teljesítmény visszafogásáról, az ideológiai alapú újraelosztásról és a versenyképtelenségről szól. Azt mondta, Brüsszel is azért olyan bürokratikus, átláthatatlan és vállalkozásellenes, mert a baloldal irányítja.

Ezzel szemben a „nemzeti gazdaságpolitika” útját úgy jellemezte: ha gazdaságról van szó, akkor a kormányoldalt nem érdekli az ideológia, a döntéseiket kizárólag a józan ész alapján hozzák meg. Hangsúlyozta: az adócsökkentés útját azért választották, mert ha kevesebb a teher a vállalkozásokon, akkor több lesz a munkahely, magasabb lesz a bér, nagyobb lesz az export és erősebb lesz az ország.

Orbán Viktor közölte, baloldali kormány esetén előbb vagy utóbb bekövetkezik a gazdasági lejtmenet. Miután Magyarországon a gazdaságot nem ideológiai alapon irányítják, ezért a baloldali vállalkozók is tudják támogatni legalább a gazdaságpolitikát – mondta a kormányfő, hozzátéve, ha van teljesítmény a baloldalon is, akkor ők sem maradhatnak ki semmiből, ők is részei a nemzetgazdaságnak.

Jelezte, a gazdasági céljaikat idén is el fogják érni; nem magyarázkodnak, nem panaszkodnak, nem mutogatunk másra, nem sopánkodnak se a háború, se a szankciók miatt.

Orbán elmondta, idén a legfontosabb kormányzati cél, hogy megcsinálják Európa legnagyobb, családokat célzó adócsökkentési programját, és akármi is történik, garantálják, hogy ezt meg fogják csinálni.

A miniszterelnök által elmondottakhoz kapcsolódik, hogy áprilisban 4,2 százalékos inflációt mértek, az élelmiszereknél akár 20 százalékot is, a beruházások volumene pedig 12 százalékkal maradt el a tavalyitól.