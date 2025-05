Nagy Márton újabb fontos feladatokat kapott

Határoztak az Akkumulátoripari Piacfelügyeleti Hatóság és Kompetenciaközpont létrehozásával kapcsolatos feladatokról. A Magyar Közlönyben megjelent szöveg szerint az Orbán-kormány

egyetért azzal, hogy az elemekről, illetve akkumulátorokról és a hulladékelemekről, illetve -akkumulátorokról, a 2008/98/EK irányelv és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról, valamint a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2023/1542 számú Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendeletben meghatározott tagállami kötelezettségek végrehajtása további nemzeti feladatok elvégzését teszi szükségessé, amely összehangolt hatósági jogköröket és átfogó akkumulátoripari kompetenciát igényel.

A nemzetgazdasági miniszternek ehhez 2026-ban egyszeri jelleggel 6 073 642 000 forintot, 2027-ben egyszeri jelleggel 5 823 492 000 forintot kell előteremtenie.

Nagy Mártonnak, az energiaügyi, illetve az innovációért is felelős miniszter bevonásával, kell előterjesztést készítenie szeptember 30-ig az akkumulátoripari piacfelügyeleti hatóság és kompetenciaközpont kialakításáról. Orbán Viktor kormányfő ehhez közreműködésre kérte fel a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjét.

A kormány a szegedi ipari terület bővítésével összefüggő beruházásokra, infrastruktúra-fejlesztésekre hivatkozva 14 milliárd 374 millió forinttal megemeli idén a MÁV alaptőkéjét, mert

egyetért a készáru mozgatására alkalmas és a konténerforgalom bonyolításához szükséges vasúti és közúti infrastruktúra kialakításával, valamint a kapcsolódó vasúti és közúti fejlesztések előkészítésével és megvalósításával.

Lázár János építési és közlekedési miniszter kezdeményezésére ezekhez a feladatokhoz Nagy Mártonnak még külön 5,7 milliárd forint többletforrást is biztosítania kell idén és jövőre. Végül a kormány azzal is egyetért, hogy a beruházásokkal összhangban a MÁV Zrt. módosítsa a kiskundorozsmai terminál bérleti-üzemeltetési szerződését, amit az állami cég a Waberer’s International Nyrt.-vel kötött, amelyben tulajdonos a miniszterelnök veje, Tiborcz István is – nagyobbrészt a legfontosabb cégén, a BDPST Zrt.-n keresztül.