Népszava: a boltok nem hárították át a vásárlókra árrésstopos veszteségeiket

A Népszava arra volt kíváncsi, hogy vajon beteljesült-e az a várakozás, miszerint a nagy kereskedelmi láncok növelik majd az áraikat azoknál a termékeknél, amelyek nem esnek (március 17-től) árrésstop alá, hogy így ellensúlyozzák a kormányzati döntés hatására kieső bevételeiket. A lap elemzése szerint nem. A társaságok önfegyelme – ha úgy tetszik, önkorlátozása – ugyanis sokkal erősebb volt, mint ahogyan arra az előzetes szakértői nyilatkozatok alapján számítani lehetett.

Hogy mindez kiderüljön, az Árfigyelő március 14-ei (árrésstop előtti péntek), illetve múlt pénteki (április 25-ei) árait vetették össze – annak a majdnem 2500 terméknek az árát, melyek mindkét időpontban benne voltak a rendszerben. Mint ismert, az Árfigyelőbe a hat meghatározó lánc, a Tesco, a Spar, a Penny, az Aldi, az Auchan és a Lidl tölti fel adatait, szóval az ő áraikat lehet megnézni.

Úgy találták, hogy a 2447 termékből:

435 termék ára emelkedett (17,8%),

1125 termék ára nem változott (46%) és

887 termék ára csökkent (36,2%).

Vagyis az árfigyelős élelmiszerek több mint 82 százalékánál nem nőttek az árak. Azoknál a termékeknél (17,8%), amelyeknél áremelkedés volt, előfordult 50 százaléknál nagyobb drágulás is, 6 élelmiszernél. Azonban a lap arra is kitért, hogy a kereskedelemre rálátó forrásuk szerint nagyon valószínű, hogy a megmutatkozó jelentősebb drágulások (20 százalék feletti) azért mutatkozhattak, mert az első időpontban akciós lehetett az érintett termékek ára, a másodikban pedig már nem. Ezt igazolhatja szerintük az is, hogy ugyanazoknál a termékeknél (például citrom, téliszalámi) máshol nem volt jelentősebb árnövekedés, csak egy-egy helyen.

Mint írtuk, a kereskedők szerint az árrésstop elérte hatását, és nem látják indokoltnak, hogy a kormány a rendelkezést május vége után is fenntartsa, vagy hogy újabb termékekre (háztartási és piperetermékek), illetve üzletekre (drogériák, név szerint dm, Rossmann, Müller) is kiterjessze. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már ott tart, hogy akár örökké is lehetne árrésstop.