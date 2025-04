Rossz hírt kaptak a vidéki nyugdíjasok, jókorák a különbségek a járandóságok között

A portál összesítése szerint az idén majdnem 300 ezren (a nyugdíjasok 12,3 százaléka) kapnak saját jogon havonta 120 ezer forintnál kevesebbet. További 358 ezer idős 120 ezernél ugyan többől, de 160 ezernél kevesebből gazdálkodhat havonta. A nyugdíjasok majdnem fele a 200 ezer forint alatti juttatási kategóriába esik. Ez az országos kép, ami területenként sokkal borúsabb. Mint a KSH által készített térképen (a teljes, ezt is tartalmazó kiadványt itt találja) is jól látszik, az országban nem egyenletesen oszlik el a nyugdíjasok aránya, és a járandóságuk között is jókorák a különbségek.

Területenként jelentős az átlagok között az eltérés

Az öregségi nyugdíj átlagos össze Budapesten a legmagasabb, 289.025 forint. Ez az országos átlagot 47 ezer, a legalacsonyabb vármegyei értéket, Bács-Kiskun vármegye átlagát 73 ezer forinttal haladta meg. Az országos átlagnál nagyobb összegű ellátást folyósítottak még Fejér, Pest, Komárom-Esztergom, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegyében, ugyanakkor Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés vármegyékben a legalacsonyabbat (218 ezer forint alatt).

A főváros mellett Pest vármegye három járásában, valamint a Tiszaújvárosi járásban érte el a 270 ezer forintot az ellátás összege. A dél-alföldi Mórahalmi, Kisteleki, Kiskőrösi, valamint az észak-alföldi Csengeri és Baktalórántházai járásban 190 ezer forint alatt maradt az öregségi nyugdíjak átlaga. Ez pedig a fővárosi kétharmadát sem éri el. Budapesten belül is nagyok a különbségek: a XII. kerület 331,7 ezer forintos átlagával szemben a XX. kerületben mindössze 262,1 ezer forintot mértek.

A nyugdíjasok aránya a népességen belül a legalacsonyabb a főváros agglomerációjában. Több mint minden ötödik itt élő lakos tartozik az idősebbek közé. Tolnában és Békésben azonban 30 százalék feletti ez az arány. Egyéb jelentős különbségekről is beszámolt az országban a KSH. Mint leírták, az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzése könnyebb a társadalmilag-gazdaságilag fejlettebb területeken élők számára a kedvezőbb munkaerőpiaci viszonyok és jobb általános egészségi állapotuk miatt.