Nyugdíjaskrízis érkezik 2025-ben: kongatják a vészharangot a szakmai szervezetek

Nyugdíjrendszer reform kidolgozását és egy kerekasztal létrehozását sürgeti több nyugdíjas szervezet is elvárva, hogy a folyamatban a döntéshozók és az időseket képviselő szakértők is egyenrangú félként részt vehessenek – derült ki az „Időskori Szegénység Magyarországon” című konferencia záró nyilatkozatából. A nyugdíjas szervezetek már most készülnek olyan komplex javaslatrendszer összeállítására, amellyel csökkenteni lehetne az év végére kiszámíthatóan kialakuló nyugdíjaskrízist.

Az időskori szegénység olyan súlyos társadalmi probléma, amely komplex megoldásokat igényel – állapította meg – nem először – egybehangzóan a korosztály helyzetével foglalkozó konferencián mintegy 90 küldött és szakmai előadó. A rendezvény zárónyilatkozatában a résztvevő szervezetek – Magyar Szakszervezeti Szövetség Nyugdíjas tagozata, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa és a Civil Bázis – kiemelten fontosnak tennivalónak jelölték az idősek anyagi biztonságának erősítését a nyugdíjrendszeri reformon és kiegészítő támogatási programokon keresztül – mondta Juhász László. A MASZSZ Nyugdíjas tagozatának vezetője hangsúlyozta, a korosztály számára biztosítani kell az élethosszig tartó tanulás lehetőségét, ezzel is segítve a munkaerőpiacon való részvételüket, az aktivitásuk megőrzését. A szociális és egészségügyi ellátások javítása, s ez által az emberi méltóság megőrzése az élet utolsó pillanatáig nem új eleme a nyugdíjasokat képviselő szervezeteknek, hiszen ezek hiánya az egyik legnagyobb problémája ennek a korosztálynak. A tagozatvezető szerint kiemelten fontos a problémákra felhívni a társadalom figyelmét, a szolidaritás és közösségi kezdeményezések erősítését. Ebben a nyugdíjas szervezeteknek fontos szerepük van – szögezte le. A korosztály képviselői a döntéshozóktól elvárják, hogy mielőbb kezdjék el egy korszerű, fenntartható és igazságos megoldás kidolgozását, amelynek folyamatába nemcsak fanyalogva beengedik, hanem egyenlő partnerként kezelik az időseket képviselő szervezeteket és komolyan veszik azok szakmai véleményét. Erre a legjobb megoldás egy szakmai kerekasztal létrehozása lenne, amelynek megvalósításán máris elkezdenek dolgozni – szögezte le. Juhász László kiemelte: jól tudják az év végére – mint hosszú ideje rendre – kialakul egy súlyos nyugdíjas krízis. Ennek enyhítésére már most különféle javaslatokból álló csomag összeállításával készülnek.