Az akkumulátorok újrahasznosítási lehetőségeiről egyeztetett Nagy Márton

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtökön hivatalában fogadta Geun Ki Munt, a Koreai Köztársaság Gazdasági Minisztériumának helyettes igazgatóját, Szu Csul Parkot, a SungEel HiTech Europe Kft. és a SungEel HiTech Hungary Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint Dong Vuk Csut, a SungEel Hitech Hungary Kft. igazgatóját. A megbeszélésen a felek áttekintették az elektromos járműiparhoz kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi helyzetét, valamint az ágazat előtt álló kihívásokat és a zöld átállásban rejlő lehetőségeket – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a koreai SungEel HiTech cégcsoport kilenc üzemet működtet világszerte és több mint huszonöt nemzetközi partnerrel működik együtt. A társaság Magyarországon két telephelyen több mint 200 embert foglalkoztat. A lítium-ion akkumulátorok újrahasznosítása terén vezető szerepet betöltő cég 2000-ben indította útjára hulladék- újrahasznosító üzletágát. A SungEelnek sikerült először nagy mennyiségben visszanyerni a használt lítium-ion akkumulátorokból származó nyersanyagokat. A cég az akkumulátorok újrahasznosításán túlmutatóan aktívan támogatja a fenntartható, környezetbarát akkumulátor-újrahasznosítási technológiák használatát, valamint törekszik az akkumulátorokban lévő újrahasznosítható anyagok arányának növelésére is.

A közleményben idézték Nagy Mártont, aki az egyeztetésen kiemelte: a zöldenergia, az elektromos autózás jelenti a jövőt, amely a zöld, körforgásos gazdaság egyik húzóágazata és elképzelhetetlen versenyképes akkumulátoripar nélkül. Magyarország időben lépett ezen a területen és biztosította helyét a zöld átállás nyertesei között. Magyarország ugyanis találkozási pontot képez a nyugati és keleti tőke, illetve technológiák között, összekapcsolva a csúcsminőségű német autógyártást a legfejlettebb kínai és koreai akkumulátorgyártással, miközben a kínai BYD elektromos autógyártó is – Európában elsőként – Magyarországon létesít gyárat. Magyarország már ma is élen jár a high-tech akkumulátorgyártásban, hiszen az ország GDP arányos exportja az akkumulátorok és akkumulátor alkatrészek terén már ma is meghaladja az 5 százalékot, amellyel listavezető az uniós országok között.

A miniszter hozzátette, hogy fontosnak tartja az olyan cégekkel való kapcsolatfelvételt, mint a SungEel, mert az akkumulátor-feldolgozás jelenleg hiányzó iparág Magyarországon. Az elektromos autózás térnyerésének felgyorsítása érdekében szükséges felmérni, hogy abban a hazai akkumulátoripari szereplők milyen módon tudnak közreműködni – olvasható az NGM közleményében.

(MTI)