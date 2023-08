Multik kontra hazai láncokhoz tartozó boltok – mutatjuk, kik nyerték az árversenyt az árstopos termékeknél

Importtermékek túlárazásának gyanújával korábban vizsgálatot indított a versenyhivatal, a kormány pedig többször is jelezte, hogy az importnál és a multiknál szívesebben látna magyar termékeket és magyar élelmiszer-kiskereskedőket. Megnéztük, mit nyújtanak az árstop megszűnése után a vevőknek a magyar láncok.

Július 31-én véget ért az árstop, helyette kötelező akciózást írtak elő a korábbi árstopos termékekre (kristálycukor, BL55-ös finomliszt, napraforgó étolaj, 2,8 százalékos UHT tej, csirkemellfilé, csirkefarhát, sertéscomb, tojás, nem újburgonya), de csak meghatározott árbevétel felett (ha 2021-ben a nettó árbevétel elérte az egymilliárd forintot).

Magyarul a kisboltokra nem kötelező az akciózás, csak a multiknak, valamint azoknak a magyar láncoknál működő franchise-csoportoknak, amelyek az árbevételi határ fölé esnek. Ugyanakkor az árakat csak azoknak a cégeknek kell közzétenniük az árfigyelőben, amelyeknek legalább 100 milliárd forint feletti a nettó árbevételük.

Vagyis a multiknak – erősítette meg a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára lapunknak. Neubauer Katalin a 24.hu-nak azt is elmondta, hogy számos kisbolt nincs tisztában vele, hogy augusztus elsejétől

pontosan milyen szabályoknak kell megfelelniük,

él-e még a hatósági ár (nem él),

kell-e neki kötelezően akciózniuk, vagy sem (nem kell),

és emiatt sokan fordulnak hozzájuk.

Mivel a hazai láncok árai nem találhatóak meg a GVH által üzemeltetett árfigyelőben, csak a multiláncoké, körútra mentünk és összehasonlítottuk, hogy az árstop eltörlése után mi várja a vevőket a kisboltokban. Na meg azért is, mert a hazai láncoknál, a láncokban lévő franchise-oknál nem egységesek az árak, hanem kvázi ahány bolt, annyiféle árral lehet találkozni.

Arról írtunk már, hogy a multiknál a vártnál kevesebb akciót találtunk az árfigyelőben az első kötelező akciós napon (augusztus 3-án, csütörtökön). A szintén csütörtökön meglátogatott hazai láncoknál még kevésbé volt jellemző az akciózás, a vizsgált nyolc termékből csak kettőnél fordult elő. A körút tapasztalatai alapján a multiknál olcsóbban vásárolhatunk, mint a hazai láncoknál.

Hódmezővásárhelyen, Mosonmagyaróváron, Vecsésen és Kimlén mentünk el Coopokba, Reálokba, CBA-kba, valamint egy Prímába. Keretes írásainkban a boltokban tapasztaltakról, a benyomásainkról is írtunk egy-egy rövid beszámolót.

Kristálycukorból a vizsgált hazai láncok közül a legolcsóbbat a hódmezővásárhelyi Coopban találtuk (409 forint), a legdrágábbat, több mint másfélszeres áron a vecsési Reálban (680 forint). Az ábrán az látszik, hogy a vizsgált hazai boltokban átlagban (505 forint) jóval drágábban lehetett kristálycukrot venni, mint a multiknál (árfigyelős átlagár 428 forint), és a multik legolcsóbb, illetve legdrágább ára is alacsonyabb volt, mint a hazai láncoké.

Egyáltalán nem találtunk kristálycukrot a hódmezővásárhelyi CBA-ban és a mosonmagyaróvári Reálban. Azt nem tudjuk, hogy a vizsgált hazai üzletek közül melyek azok, amelyekre vonatkozik az árstop utáni kötelező akciózás, illetve a készlettartás szabálya (vagyis melyikek boltcsoportjának nettó forgalma érte el 2021-ben az egymilliárd forintot).

Príma, Mosonmagyaróvár A város kellős közepén, a főút mellett, a régi Kisalföld Áruház földszintjén található közepes méretű Prímában valamivel 9 előtt nem tolongtak a vásárlók, de kihaltnak sem mondhatnánk. Úgy tűnt, az egyetlen pénztáros nagyjából elboldogult a blokkolással, 3–4 vevő torlódott fel a sorban. „Nem érdemes már boltba menni – dohogott a kijáratnál egy középkorú hölgy, akit mellbe vágott, hogy 447 forintra ugrott a cukor ára, holott az a múlt héten még kettessel kezdődött. Azt viszont elismerte, hogy valamennyi egykori árstopos termékből lehetett kapni, nem volt hiány. Igaz, a többségükből csak egyfélét kínáltak, némelyikből pedig csak valamilyen importáru volt a választékban, hazai előállítású árut hiába kerestünk. Húsfélékből viszonylag erősnek látszott az óvári Príma: a bejárat előtt krétával felírt napi ajánlat mindjárt az árstopos áruk királyát, a csirkemellfilét hirdette, kilóját 1575 forintért. A húsospultban meglepően olcsón, 170 forintért mérték a farhátat, sertéscomb is volt, de csak spanyol (1599). 2,8 százalékos zsírtartalmú UHT-tejből szlovák Euromilket kínáltak, és kristálycukorból is csak importárut lehetett kapni (Just, 447). Sokféle liszt sorakozott a polcokon, de BL-55-ös csak a saját márkás CBA Piros árválkodott, viszont ezt kiugróan olcsón kínálták: 143 forintos akciós áron, a normál 169 forintnál 15 százalékkal olcsóbban. A kirakott tábla szerint akármennyit nem vihet belőle haza a vevő, maximum 1 kilogrammot. Hazai és kétféle termék is volt viszont napraforgó-étolajból és tojásból. A Grande márkanévvel forgalmazott olajat 499 forintért adták, a másik lehetőség a Vénusz ennek több mint duplája, 1132 forint. Ennél is drágább, 1269 a Vénusz Omega, de ennek a 60 százaléka repceolaj, csak 40 százaléka a napraforgó. M-es méretű tojásból 55 forintért adták az extrasárga darabját, a 10 db-os doboz 554 forint, az ugyancsak 53–63 gramm közötti súlyú, de ketreces tojás darabját 60 forintért, 10 darabot 601 forintért adtak.

BL 55-ös búzafinomlisztből jóval gazdagabb volt a kínálat, mint kristálycukorból. A lisztnél is a multik nyerték az árversenyt – átlagban, illetve a legolcsóbb és legdrágább árakat nézve is. A multik legdrágább árát közelítette alulról (18 forint volt mindössze a különbség) a hazai láncok megnézett boltjaiban tapasztalt átlagár. A BL55-ös a vizsgált hazai láncok közül a legolcsóbban (143 forint) a mosonmagyaróvári Prímában volt elérhető, a legdrágábban pedig (3,6-szoros áron, 515 forintért) hódmezővásárhelyi bolttársuknál, a CBA-ban. A mosonmagyaróvári Reálban pedig nem volt csütörtök délelőtt BL 55-ös búzafinomliszt. Ami még érdekes, hogy a hódmezővásárhelyi Reálban ki volt írva a lisztnél, hogy hatósági áras, holott az árstoppal együtt az már megszűnt.

Coop, Kimle A Mosonmagyaróvártól 10 kilométerre a régi M1-esről lekanyarodva, a Duna-ághoz közel, jól karbantartott, parkolóval is rendesen eleresztett, viszonylag nagy Coop-üzletben minden volt, valamennyi árstopos terméket megtaláltuk, sőt, bőven volt belőlük. A nagyon tiszta, rendezett üzletben két-három eladó folyamatosan pakolt, vevőt nem sokat láttunk, igaz, délben jártunk az üzletben. Az árakból úgy tűnt, nem kényeztetik akciókkal a vevőket, viszont úgy láttuk, nincs hiány semmiből. A húspultban kilószám állt a csirkemell, mondjuk 1911 forintért, vagyis drágábban a CBA-Reál duónál. A sertéscombot 1880 forintért, a farhátat 336-ért árulták. Tojásból egyfélét találtunk: egy dunaszigeti termelőtől az M-es darabja 74 forint, 10 darab 735 forint volt. 2,8 százalékos zsírtartalmú UHT-tejből csak a Tollétól forgalmaztak, 489 forint volt literje. Fehér kristálycukor egyféle volt, de abból bőven: a Koronás kilójáért 479 forintot kellett fizetni. Lisztből is tele voltak a polcok, többféle termékből lehetett válogatni: a legolcsóbb Tüskeszentpéterit 211 forintért adták, kicsit drágábban lehetett Gyermelyit és Czelli-lisztet venni. Napraforgó-étolajból itt volt a legnagyobb választék, és az eladó azt mondta, olcsóbb lett, mint az árstop idején. A legolcsóbb, saját márkás olaj literje 555 forint volt, a Kunsági Édent 588, a Vénuszt 782 forintra árazták.

Napraforgó-étolaj a mosonmagyaróvári Reálban nem volt éppen, parádés kínálatot találtunk viszont a vecsési CBA-ban (hétféle étolaj), mennyiségre is, a vecsési Coopban azonban összesen három üveg étolaj árválkodott a polcon reggel, amikor ott jártunk. Ennél a terméknél is a mosonmagyaróvári Príma vitte a prímet 499 forintos árral, ám ez is jóval magasabb volt, mint a multik legalacsonyabb ára csütörtökön (Aldi, 419 forint, akciós ár). A legdrágább a cukorhoz hasonlóan a vecsési Reál volt az étolajnál is (1390 forint). A vizsgált hazai boltok csütörtöki átlagára bő 140 forinttal volt magasabb, mint amit a hazai láncoknál rögzítettünk.

Reál, Mosonmagyaróvár Reggel 5-kor nyit a Pozsonyi úti üzlet, nem éppen áruháznyi, de azért tőkehúsos pulttal is felszerelt. Délelőtt 9–10 között étolajat, lisztet, cukrot és sertéscombot hiába kerestünk, a pénztárban azt mondták, reggel korán kellene megpróbálni. Ami a sertéshúst illeti, lapockát vehettünk volna. Fehér kristálycukrot sem találtunk a polcon, kocka-, por- és nádcukor akadt, utóbbinak kilója 759 forint. A húsospult kiírása szerint a farhát 345 forint, ami megegyezik a beszerzési árral, a csirkemellfilé kilója 1731 forint lett volna, csontosan 1363. Lisztből amúgy elméletileg többfélét is tartanak a polcok címkéi szerint, legolcsóbb a Reál saját márkás finomlisztje, ez 189 forint, a Tüskeszentpéteri 196, a Gyermelyi 207 forint lenne – ha volna. A felirat szerint mindegyik megegyezik a beszerzési árral. Kapható volt viszont a Reál réteslisztje, igaz kilónként 329 forintért. Tojásból Farm tojást találtunk, M-es méretűt, darabját 59 forintért adták. UHT-tejből viszont erős volt a felhozatal, háromféle, 2,8-as zsírtartalmú tartóstejet is kínáltak – a Falusi 204, a Reál 258, a Mizo Q-pack 298 forint volt literenként, mindegyiket jóval a beszerzési ára alatt adták.

Könnyen áttekinthető ábrát kaptunk a sertéscombnál – a húsfajtát ugyanis a vizsgált kilenc hazai lánchoz tartozó üzlet közül csak négyben lehetett kapni. A hódmezővásárhelyi Reálban és CBA-ban a húspultban csak felvágottak voltak, előre csomagolt vagy kimérni való húsok nem. Máshol volt a húspultban hús, csak sertéscombot nem árultak éppen. Tól-ig 1599 forint (szintén a mosonmagyaróvári Príma volt a legolcsóbb), és 1880 forint (Coop, Kimle) közötti árakat jegyeztünk fel. Átlagban és a legalacsonyabb árat nézve is a multik nyertek, egyedül a legmagasabb árnál maradtak alul – náluk ugyanis voltak prémium minőségű húsok is.

Coop, Reál, CBA, Hódmezővásárhely A Coopban mindent sikerült megtalálni (ez egy nagyobb, központi helyen lévő üzlet), a másik két helyen a hústermékeknél csak felvágottak voltak, csirkemell és a sertéscomb nem. Ami érdekesség, hogy a Reálban több terméknél még kint volt a hatósági áras címke, és másik ár nem is szerepelt mellettük (jelöltük az ábrán), illetve a két kisebb boltban 2,8 százalékos UHT-tej sem volt, csak a drágább, hűtős verziók, vagy a 1,5 százalékos.

Hasonló volt a helyzet a csirkemellfilével is, a vizsgált kilenc hazai lánchoz tartozó üzletből ötben nem volt kapható. A szerény kínálat árban a mosonmagyaróvári Prímától (1575 forint) a hódmezővásárhelyi Coopig terjedt (1999 forint). Meglepetésre ebben a termékkategóriában a hazai boltok átlagára alatta maradt a multikénak, és a legmagasabb árnál is, de valószínűleg ez a gazdagabb multikínálatból adódik, ahol prémium termékek is voltak.

Az árfigyelőben, ahol a multik árait gyűjtik, nincs benne a farhát, pedig az is árstopos termék volt, és a kötelező akciózásba is beletartozik. A hazai láncok egy részénél megnéztük, az mennyiért megy, ha már alig találtunk sertéscombot és csirkemellet. A legolcsóbbat a mosonmagyaróvári Prímában találtuk (170 forint/kg), a legdrágábbat pedig a vecsési Reálban (580 forint).

CBA, Coop, Reál, Vecsés Vecsésen kettő-kettő van mindegyik boltból – egyet-egyet látogattunk meg. Reggel fél nyolc körül alig volt vevő a Kertekalja vasútállomás melletti kopottas kinézetű Reálban, ami hatból négy termékfajtánál is a legdrágábbnak bizonyult. Azért hatból, mert bár hentespult volt náluk, de sertéscombot és csirkemellet nem láttunk. Kicsit olyan volt bemenni ebbe a kis üzletbe, mintha visszarepültünk volna az időben néhány évtizedet. Ennél jobb képet mutatott az Erzsébet téri Coop, de a kínálat itt sem volt túl bő a vizsgált termékekből. Reggel nem találtunk 2,8 százalékos UHT-tejet, sem csirkemellet, étolajat, tojást csak pár dobozzal, a többi vizsgált termékből pedig csak egy-egy fajta volt. Vevő is alig akadt. Sokkal modernebb a mindenki által csak „nagy CBA”-nak hívott CBA Vecsés Center a Széchenyi utcánál, tágas nagy eladótérrel, gazdag, széles választékkal (bár csirkemellfilé és 2,8 százalékos UHT-tej itt sem volt kitéve reggel), modern polcokkal. Azonban vevőt itt is alig láttunk a reggeli órákban.

A 2,8 százalékos UHT-tejet a kilenc üzletből négyben nem lehetett éppen kapni, máshol viszont többféle is volt a termékből. A legalacsonyabb árat a mosonmagyaróvári Reálban találtuk (akciósan 204 forint), a legmagasabbat pedig (ami kis híján 2,4-szeres ár) a kimlei Coopban (489 forint). Átlagban több mint 50 forinttal voltak drágábbak a vizsgált hazai üzletekben ezek a tejek, mint amit a csütörtöki árfigyelőből rögzítettünk a multiknál, de a legolcsóbb ár a hazai láncoknál említett nyertes Reál lett, a multik legmagasabb árát pedig három hazai lánc is meghaladta.

Ami a tojást illeti, a multik legalacsonyabb áránál (Penny, 445 forint) csak drágábban lehetett vásárolni a vizsgált hazai láncoknál, 539 forinttól (CBA, Vecsés) 890 forintos árig (Reál, Vecsés). A multik átlagára (feltehetően a szélesebb választék miatt) viszont magasabb lett csütörtökön, mint az általunk meglátogatott hazai láncokhoz tartozó boltoké, akárcsak a multik legmagasabb ára.