Ennyit jelenthet, ha a babaváró és csok-hitelt egészségpénztárral kombináljuk

Így vehetünk igénybe még több állami támogatást a lakáshitelünk mellé.

A kormány bejelentése alapján 2023-ban is elérhető marad a babaváró hitel és a csok-hitel. Ez jó hír azoknak a családoknak, amelyeknek hitelre van szükségük, hiszen a lakáshitelek és személyi kölcsönök kamatai folyamatosan emelkednek. De ha már hitelt kell felvennünk a jelenlegi gazdasági helyzetben, akkor nem kell itt megállnunk, hiszen kombinálhatjuk az állami támogatásokat.

Alaposan elszaladtak a hitelkamatok

A lakáshiteleknél egy éve még 3–5 százalékos kamatokról beszéltünk, most egy 10 millió forintos hitel 20 évre, 500 000 forintos nettó jövedelem mellett 8 százalékos kamattól elérhető, de a 10 százalékos kamat sem megy ritkaságszámba. Ennek a lakáshitelnek a havi törlesztőrészlete 80 000 forinttól kezdődik.

Ha ugyanezt az összeget személyi kölcsön formájában vennénk fel, ugyancsak 500 000 forintos jövedelemmel 7 évre, akkor 170–185 ezer forintos havi törlesztőrészlettel és 11–13 százalékos kamattal kellene számolnunk.

Ezekhez a kondíciókhoz gyakran bankszámlát is nyitnunk kell az adott banknál, jövedelemérkeztetést és aktív számlahasználatot kell vállalnunk.

A támogatott hitelek kamatai viszont nem változtak

Ezzel szemben a kamattámogatott hitelekkel mintha megállt volna az idő. A kedvezményes, állami támogatással kombinált hiteleket akkor találták ki, amikor a hitelkamatok még nagyon kedvezők voltak, ráadásul úgy, hogy a piaci lakáshiteleknél és személyi kölcsönöknél is olcsóbbak legyenek. És miközben a piaci lakáshitelek és a személyi kölcsönök kamata gyorsan emelkedik, a kamattámogatott és állami támogatással kombinált hitelek kedvezményes kamatai változatlanok.

A csok (családi otthonteremtési kedvezmény) támogatás mellé 2 vagy 3 meglévő, vagy vállalt gyermek mellett elérhető csok-hitelre az igénylőknek továbbra is 3 százalék kamatot kell fizetniük, ami a futamidő végéig fix. A csok-hitel maximális futamideje 25 év, így tehát ezt az alacsony kamatot a következő 25 évre fixálhatjuk, bármilyen viharok is tépázzák közben a gazdaságot.

Ha 10 millió forint csok-hitelt vennénk fel – ehhez 2 gyermekünknek kell lennie – 20 évre, akkor a havi törlesztőrészletünk 55 460 és 55 800 forint körül lenne, ami mintegy 25 000 forinttal olcsóbb havonta, mint a hasonló feltételek mellett elérhető piaci lakáshitel törlesztője.

A csok-hitel felvételéhez egy sor feltételnek kell megfelelnünk, és néhány, az ingatlannal kapcsolatos korlátozást is vállalnunk kell. Ilyen például, hogy a csok-támogatás és -hitel segítségével vásárolt lakást a következő 10 évben nem adhatjuk el, nem adhatjuk bérbe, arra az állam elidegenítési tilalmat és jelzálogot jegyeztet be.

Ha a csok-hitel felvételével járó többletadminisztráció és kötelezettség el is riasztott néhány családot korábban, a kedvezményes kamat most már elég vonzó lehet ahhoz, hogy azok is vállalják a feltételeket, akik korábban idegenkedtek tőle.

A babaváró hitelnél hasonló a helyzet. Ez a konstrukció jobban hasonlít a személyi kölcsönökhöz. A babaváró nem lakáscélú hitel, hanem szabad felhasználású, az igényelt összeget – maximum 10 millió forintot – arra költjük, amire akarjuk, és fedezetet sem kell bevonnunk a hitel mögé.

A babaváró hitelt kamatmentesen kezdjük törleszteni, és ha a futamidő első 5 évében gyermekünk születik, a kamatmentesség a futamidő végéig meg is marad. A kamattámogatáson túl a konstrukció ráadásul állami támogatást is tartalmaz: ha második gyermek is születik, akkor a fennálló hiteltartozás 30 százalékát, harmadik gyermek esetén a teljes fennálló tartozást elengedik.

A babaváró hitel havi törlesztőrészlete ráadásul nem haladhatja meg az 50 000 forintot, így biztosan alacsony törlesztővel számolhatunk.

A mumus: a büntetőkamat

Ahhoz, hogy kamattámogatott hitelt kaphassunk, számos feltételnek kell eleget tennünk. Ilyen lehet a tb-jogviszonyra vonatkozó előírás, vagy hogy a hitelfelvevőknek házasoknak kell lenniük. Ha bármelyik feltételt nem teljesítjük, a kamatkedvezményt elveszítjük, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás idejére pedig büntetőkamatot kell fizetnünk.

Tekintve, hogy a büntetőkamat legtöbb esetben a jegybanki alapkamathoz kötött, igen komoly büntetésre számíthatunk egy meg nem született gyermek vagy egy válás esetén.

Ha pedig a támogatott kölcsönt kedvezmények nélküli kamattal kell tovább fizetnünk, akkor szintén jelentős emelkedéssel kell számolnunk a havi törlesztőnknél.

Érdemes tehát körültekintőnek lenni. Persze senki sem tervezi, hogy elveszíti a munkáját, tönkremegy a házassága vagy nem lehet gyermeke, de mindenképpen gondolkodjunk előre és legyen egy B tervünk

– javasolta a BiztosDöntés.hu hitelszakértője, Gergely Péter.

Maximálhatjuk az állami támogatásokat, ha a hitelt egészségpénztárral kombináljuk

Még mindig kevesen tudnak róla, de az egészségpénztárral is együtt járhat kedvezmény. Az egészségpénztári befizetéseink 20 százalékát, legfeljebb 150 000 forintot visszaigényelhetünk a személyi jövedelemadónkból.

Az adó-visszatérítés lényegében egy állami támogatás, amit nemcsak akkor tudunk kihasználni, ha gyógyszerre vagy magánorvosra költenénk, hanem akkor is, ha gyermekünk születik vagy lakáshitelünk van.

De mi köze az egészségpénztárnak a támogatott hitelekhez?

Az egészségpénztárból nemcsak az egészségügyi kiadásainkat fedezhetjük, de az ott tartott megtakarításunkból az anyagi biztonságunkra is áldozhatunk. Ezek az önsegélyező vagy családi szolgáltatások.

Ezek keretében a legalább 180 napja a pénztárban tartott egyenlegünk terhére bizonyos életesemények bekövetkezésekor kifizetést kérhetünk. Ilyen élethelyzet lehet

a gyermek születése vagy örökbefogadása,

a gyermek beiskolázása,

lakáshitel felvétele,

munkahelyünk elvesztése

vagy egy közeli hozzátartozó halála.

Az egészségpénztárból felvett összeg révén csökkenthetjük a ránk nehezedő anyagi terhet olyan időszakokban, amikor arra nagy szükségünk lehet.

Babaváró és egészségpénztár

A babaváró hitelt sokan lakáscélra használják, de ez valójában egy szabad felhasználású kölcsön. Az összeget arra költjük, amire akarjuk, így egy részét az egészségpénztári számlánkon is elhelyezhetjük.

Amikor pedig megszületik a gyermekünk, az egészségpénztárban igényelhetjük a „születési támogatás” szolgáltatást. Ennek keretében gyermekszületéskor legfeljebb 1 millió forint összeget vehetünk fel az egészségpénztári számlánkról. Az összeget utána szabadon felhasználhatjuk, számlákat nem kell bemutatnunk.

Így a babaváró hitel szabad felhasználhatósága lényegében megmarad, és az egészségpénztárba befizetett összeg után a teljes 150 000 forint adó-visszatérítést kérhetjük.

Gyermekünk születésekor közeli hozzátartozóink szintén kérhetik a születési segélyt a saját számlájukra, így ők is felvehetnek az egészségszámlájukról 1 millió forintot.

Csok-hitel és egészségpénztár

Az egészségpénztáron keresztül van lehetőségünk a lakáshitelünk egy részét törleszteni. A keretösszeg a minimálbér 15 százaléka havonta, azaz legfeljebb havi 30 000 forintot törleszthetünk a pénztárból.

Csak lakáscélú jelzáloghitel törlesztőrészletét tudjuk az egészségpénztárból kiegészíteni, azaz lakásépítési, -vásárlási, -felújítási vagy -bővítési hitel jöhet szóba. A csok-hitel is megfelel ennek a kritériumnak, így ezt is fizethetjük a pénztári számlánkról.

Fontos, hogy itt is csak a 180 napos egyenlegünkből törleszthetünk. Visszamenőleg 3 vagy 4 törlesztőrészlet kifizetését igényelhetjük.

A 30 000 forintos havi keretösszeg nem tűnik soknak, de egy 10 millió forintos csok-hitel törlesztőrészletének több, mint a felét törleszthetjük az egészségpénztáron keresztül.

Ehhez a havi 30 000 forintos törlesztéshez valamivel több mint 360 000 forint egészségpénztári befizetés szükséges. Ez után 72 000 forintos adó-visszatérítést kaphatunk.

Legyünk óvatosak a hitelfelvétellel

A hitelfelvételt a jelenlegi gazdasági helyzetben érdemes alaposan megfontolni. Számolnunk kell az infláció további növekedésével, esetleg a munkánk elvesztésével is. Ha viszont a hiteligénylés mellett döntünk, akkor ne hagyjuk ki a kínálkozó lehetőségeket, hogy a hiteleinket olcsóbbá tegyük. Az egészségpénztár alkalmat ad erre, használjuk ki – tanácsolja a szakértő.