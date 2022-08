A kataszabályok módosítása után áremelés várható a könyvelőknél

Egy kutatás szerint a megkérdezett könyvelők közel 90 százaléka tervezi a könyvelési díjak emelését – írta a Forbes.hu a Billingo tájékoztatása alapján. „A válaszok alapján a jogszabályváltozás 98,12 százalékuk ügyfélkörét érinti, és várhatóan a legtöbben átalányadósként vagy főszabály szerint adózó egyéni vállalkozóként folytatják tevékenységüket” – mondta a lapnak Sárospataki Albert, a Billingo vezérigazgatója.

Aggodalomra adhat okot, hogy jelenleg csak a válaszadók 50,09 százaléka könyvel átalányadós vállalkozást, 47,15 százalékuk ügyfélkörének legfeljebb ötöde átalányadós és egyetlen olyan könyvelő sem volt, aki kizárólag erre az adónemre specializálódott volna.

A kata-adózással szemben egy átalányadós vállalkozás esetén havonta kell elkészíteni a bérszámfejtést, hektikusan változó árbevételek mellett pedig a járulékok és adók összege is folyamatosan változik. Mindeközben figyelembe kell venni az adómentes sávot, az egyedileg meghatározott adókedvezményeket, az átalányadó és alanyi adómentesség éves kereteit és számolni kell az iparűzési adó összegével is.

A fentiek jelentős többletmunkát jelentenek, a válaszadók 59,7 százaléka szerint legalább havonta 1-3 órával többet, 22,7 százalékuk szerint akár 3-5 órával is több időt igényel majd egy átalányadós vállalkozás könyvelése (8,3 százalékuk pedig még meg sem tudta jósolni).

A fentiekkel is összefügghet, hogy a megkérdezett könyvelők jelentős része, 37,8 százalékuk nem is tervezi, hogy átalányadósokkal bővíti az ügyfélkörét, 39,2 százaléka számol néhány új ügyféllel, 23 százalékuk pedig akár több átalányadós vállalkozással is bővítené a praxisát – írta a Forbes.hu.

A tervezett áremeléssel kapcsolatos kérdésre

a válaszadók 48,3 százaléka jelezte, hogy 5 000-10 000 forint közötti,

közel 29 százalékuk pedig 10 000-15 000 forint közötti áremelést tervez,

további 8 százalékuk 15 000-20 000 forint közötti összeggel fogja növelni a korábbi árait,

3,5 százalékuk pedig még ennél is nagyobb mértékben tervezi emelni a könyvelési díjakat.

További 11,3 százalékuk még nem tudott dönteni a kérdésben.

A válaszok alapján 35,3 százalékuknak a katatörvény kihirdetése óta már legalább tizedével bővült az ügyfélköre, 16,8 százaléknak legfeljebb 50 százalékkal van több új ügyfele, mint az új kata-törvény bejelentése előtt. A könyvelők közel felének nincs kapacitása új ügyfeleket fogadni.