Rendezvény ReStart: Közös platformon a hazai rendezvényipar (X)

Május 31-én ismét összegyűlik a teljes hazai rendezvényszakma a Rendezvény ReStart 2022 konferencián, ahol többek között a fenntartható rendezvényszervezés, a globális formátumú események, a nemzetközi koncertek visszatérése és a júniusi vizes világbajnokság szervezése is téma lesz. Az esemény fókuszában idén a rendezvényipari szakemberképzés áll, hiszen az iparág súlyos munkaerőhiánytól szenved. A konferencián bemutatkoznak a releváns hazai felsőoktatási intézmények és felnőttoktatási képzőhelyek. Emellett szó lesz az elmúlt év iparági változásairól és legújabb trendjeiről is.

A Rendezvény ReStart a Magyar Turisztikai Program Alapítvány éves szakmai konferenciája. Először 2021-ben rendezték meg, azzal a céllal, hogy a Covid19-ből kilábaló rendezvényszektornak lehetőséget adjon a találkozásra, és iránytűt adjon az újrainduláshoz. Idén pedig szezonnyitó eseményként tér vissza május 31-én.

A Rendezvény ReStarton tehát 2022-ben is összegyűlik a teljes rendezvényszakma, rendezvényszervezők- és szolgáltatók az üzleti, a sport és a kulturális életből egyaránt. A program fókuszában az elmúlt év történéseinek és az iparág előtt álló kihívások bemutatása, valamint a közös érdekek felkutatása és a megoldáskeresés áll. Ennek érdekében, a konferencia egy asztalhoz ülteti az iparági érdekképviseleti szerveket, hogy megvitassák céljaikat, de megvizsgálják azt is, milyen lehetőségek vannak a kulturális rendezvényfinanszírozásban, valamint a látogatók megismerkedhetnek az új beléptetési és ticketing rendszerekkel és a magyar turizmuságazat stratégiájának egyik legfontosabb pillérével, az adatvezérelt ágazatirányítással, azaz az NTAK rendszerével is. A program zárásaként Dr. Navracsics Tibor, területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter is beszédet mond.

A Rendezvény ReStart kiemelten foglalkozik idén a rendezvényiparban jelenlévő munkaerőhiányra részben választ jelentő szakemberképzéssel. Az Alapítvány a konferencián túl is vizsgálja ezt a területet a Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ segítségével. A készülő kutatásuk eddigi eredményeiből összeállított rendezvényipari oktatási térképet a konferencián mutatják be. Emellett a konferencia kiemelten foglalkozik az egyik legfőbb hiányterülettel, a technikai szakemberek képzésével egy kerekasztal-beszélgetés keretében.

A szakemberképzés keresleti és kínálati oldala, az iparági szereplők és a releváns ismeretet adó felnőtt- és felsőoktatási intézmények képviselői pedig formabontó módon, egy „speed meeting” során vitathatják meg közös ügyüket.

A konferencián fontos szerepet kap a tudásmegosztás is: a résztvevők esettanulmányokon és tréningeken keresztül merülhetnek el egy-egy speciális témában. Szó lesz ilyen formán a fenntartható rendezvények szervezéséről, a zenés rendezvények jogosításáról, a digitális kommunikáció kihívásairól, a PPC rejtelmeiről, illetve arról is, milyen előnyei és buktatói vannak egy-egy globális formátumú esemény – mint az MTV EMA vagy a Bocus d’Or – megszervezésének, vagy hogy hogyan lehet fél év alatt megszervezni a vizes világbajnokságot.

A konferencia szervezője a Magyar Turisztikai Program Alapítvány (MTPA), amelynek célja, hogy létrejöjjön egy, a rendezvények és a rendezvényszakma fejlődését támogató, a közös érdekeket értő és segítő ökoszisztéma. Az Alapítvány ernyőszervezetként fogja össze a teljes rendezvényipart. A Rendezvény ReStart 2022 teljes programja a www.rendezvenyrestart.hu oldalon érhető el. A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.