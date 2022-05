Újabb pert nyert a TI a fürkészek, portyázók üzletei ügyében

A nem jogerős ítélet alapján fény derülhet rá, ki engedélyezte a szerződést a maláj milliárdossal.

A Transparency International Magyarország drágának, gyanúsnak tartja, hogy kormány fürkészei és portyázói csaknem 17 ezer darab lélegeztetőgépet vettek összesen 300 milliárd forintért. A korrupció ellen küzdő civil szervezet közölte, újabb pert nyert a biznisz részleteit titkoló kormány ellen.

A TI Magyarország több közérdekűadat-igénylést is benyújtott, ám falakba ütközött. Így perelnie kellett azért, hogy kiderüljön, az Emberi Erőforrások Minisztériuma hány gépet értékesített tovább. Első fokon nyert, a tárca azonban fellebbezett, ám most a Fővárosi Törvényszék a külügyi tárcával szemben is a TI javára döntött.

A Szijjártó Péter által vezetett minisztériumtól előzőleg hiába kérték ki az általuk gyanúsnak talált szerződések különféle részleteit, így azt, ki engedélyezte az üzletet a malajziai Datuk Vinod Shekar cégével. A külügy azt állította, nem rendelkezik a maláj beszállítók átláthatóságát igazoló adatokkal.

TI Magyarország szerint a nem jogerős ítélet legfontosabb része, hogy nem titkolható az sem, ki és milyen okok alapján engedélyezte a 178 milliárd forint utalását ismeretlen hátterű hongkongi és szingapúri bankszámlákra.

