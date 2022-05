A modern munkaerő-megtartás az Ipar 4.0-ra támaszkodik (X)

A Viapan Group előadói a legmodernebb HR-témákról beszéltek április 28-án Kecskeméten a HR festen

2022. április 28-án új helyszínen rendezték meg az ország egyik legnagyobb munkaerő-piaci rendezvénysorozatát, a HR Festet. A Kecskeméten több mint 400 résztvevővel, 40 HR-szakmai előadással, számos kiállítóval lezajlott esemény főtámogatója a Viapan Group HR-szolgáltató cégcsoport volt. A cégcsoportként idén 10. évfordulóját ünneplő Viapan az innovatív munkaerő-piaci megoldások és az Ipar 4.0 HR-be történő integrációjának szakértője. A viapanos előadók a HR-szakma aktuális trendjeivel készültek, bevált toborzási és atipikus foglalkozatási módszertanokat hoztak el, és több munkaerő-piaci digitalizációs jó gyakorlatot is bemutattak.

Bár a Viapan Group idén 10. évfordulóját ünnepli, a cégcsoport gyökerei jóval régebbre nyúlnak vissza. Már közel 40 éve alapították ugyanis a Meló-Diákot, amely a Viapan legismertebb tagja, és mára nem csak Magyarország, de a világ legrégebbi és legnagyobb diákmunka-szolgáltatójává vált. Ifj. Vida Péter üzletágvezető ennek alkalmából a diákmunka előnyeiről, az azt érintő kedvezményekről és a Meló-Diák közel 3000 fős kutatásáról tartott előadást.

A Viapan a partnerei számára minden munkavállalói generációt képes integrálni a munkahelyekre, és a munkaerőpiacon könnyen marginalizálódó csoportokat is szakértő segítséggel illeszti be a munka világába. Utaztatási és szállásoltatási szolgáltatásának köszönhetően az elzárt településeken vagy akár külföldön élőknek, kisgyermekkel otthon levőknek, nyugdíjasoknak, megváltozott munkaképességűeknek is biztosít kereset- és tapasztalatszerzési lehetőséget, szakértői támogatás mellett. Most a HR Fest diversity kerekasztala a munkavállalók diverzitására koncentrált Csizmadia Gábor, a Viapan operatív igazgatójának moderálása mellett. Téma volt a külföldiek magyarországi foglalkoztatása is a toborzástól a kiválasztásig, szállásolástól a tolmácsolásig. Miseta Gábor recruitment igazgató a kerekasztal-beszélgetés résztvevőjeként a Viapan Group sokéves tapasztalatát osztotta meg a közönséggel.

Ha modernizáció, akkor a Viapan cégcsoport automatizációs és robotizációs szakértője, a Viacob sem maradhatott ki. A közönség megismerhette a kollaboratív robotok működését, és az alkalmazásuk szakmai alapjait is megtudhatták Vida Péter és Pintér János előadásából – amelyben bizonyították, hogy az automatizáció elérhető, és ha ahhoz nem kell különös szaktudás, hogy egy Viacob-robotot megtanítsunk kávét főzni, akkor ahhoz sem, hogy a termelésben tehermentesítse az emberi munkaerőt.

Az Ipar 4.0, az automatizáció és a robotika egyre inkább a jelen megoldásai, amelyek mellett a HR sem mehet el. Vida Péter és Pintér János előadásának üzenete az volt, hogy a modern munkahelyek elválaszthatatlan része a modern technológiák használata, ami nem jelenti azt, hogy a modern technológiák kiváltanák a munkaerőt. Sőt, az ember segítésére alkalmazhatók a munkahelyeken. A közhiedelemmel ellentétben a munkahelyek teljes automatizációja nem lehetséges (nem is cél), ugyanakkor például a kollaboratív robotok csökkentik az ember fizikai terhelését, így hozzájárulnak az egészségmegőrzéshez, végső soron pedig a fluktuáció csökkentéséhez. A kecskeméti HR Fest fő üzenete tehát az, hogy a modernizáció tehát az employer branding része.