Jöhetnek a vödrös kaják, ez pedig az árakat is lenyomhatja

Újratölthető állomások segítségével mindenki a saját dobozába, tárolóedénybe töltheti a boltban a megvásárolandó terméket – ez nem sci-fi, Nagy-Britanniában most fogják bevezetni ezt a lehetőséget a nagy boltláncok. A The Guardian cikke szerint, amit a napi.hu szúrt ki, ez átlagosan 10-15 százalékos árcsökkentést hozhat, mert nem kell csomagolásra költeni. Talán ennél is fontosabb, hogy ezzel a lépéssel jelentősen csökkenthető a műanyag hulladékok mennyisége is.

A boltláncokban a tervek szerint az év végétől lesznek elérhetőek az újratöltő állomások és online rendelésnél is lehetőség lesz saját tartályba kérni az árucikkeket. Először szárazáruk, így tészta, rizs, gabonafélék, magvak és szárított gyümölcsök, valamint háztartási és testápolási termékek, mint mosogatószer, mosószer, sampon és folyékony szappan lesz elérhető újratölthető formátumban.