Hitelmoratórium: fontos határidő közelít

Vasárnapig jelentkezhetnek bankjuknál azok, akik továbbra is élnének a hitelmoratórium lehetőségével. A személyes ügyintézésre azonban leginkább péntekig nyílik mód, a hét utolsó napjáig az online megoldások kínálkoznak az érintetteknek, írja a Magyar Nemzet szerdán.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára a Mediaworks Hírcentrumának nyilatkozva az MTI tudósítása szerint azt mondta: a moratórium hatalmas segítség azoknak, akik jelenleg anyagi nehézséggel küzdenek. Az államtitkár hozzátette: Európában sehol sem működtettek hasonlóan hosszú ideig ilyen nagy horderejű intézkedést a banki ügyfelek védelmében.

Az államtitkár szerint fontos döntés előtt állnak a moratóriumot most még igénybe vevők, több tényezőt is érdemes mérlegre tenniük. Elsőként arra hívta fel a figyelmet, hogy a moratórium ezután csak szűkebb kör előtt áll nyitva. A kormány szeptemberi döntése nyomán novembertől jövő év június 30-ig kizárólag a rászorulók vehetik továbbra is igénybe a hiteltörlesztési moratóriumot.

Ebből a szempontból rászorulónak számítanak a nyugdíjasok, a gyermeket várók és nevelők, a közfoglalkoztatottak, a munka nélküli vagy az álláskereső banki ügyfelek és azok a magánszemélyek, akiknek tartósan csökkent a jövedelmük. A vállalkozások közül pedig azok kérhetik a hosszabbítást, amelyek árbevétele legalább 25 százalékkal esett az előző 18 hónaphoz képest, ismertette a szabályokat Tállai András. Hozzátette: a moratóriumban maradás ezúttal már nem automatikus, az érintetteknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk bankjukhoz. Az eddigi tapasztalatok szerint a hitelintézetek a személyes ügyintézés mellett elektronikus csatornán is módot adnak arra, hogy ügyfeleik megtegyék nyilatkozatukat.

Kiemelte azt is, hogy a kormányzat a törlesztéshez most visszatérők kezét sem engedi el, hiszen jogszabály írja elő, hogy a halasztott kamatfizetést a bankok nem tőkésíthetik, vagyis nem alkalmazhatnak kamatos kamatot.

Tállai András felhívta a figyelmet arra, hogy tanácsosnak tűnhet, hogy aki tudja és képes rá, térjen vissza a törlesztéshez, s csupán azok maradjanak a moratóriumban, akiknek ez az anyagi talpon maradást jelenti.