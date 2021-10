Papírhiány van Magyarországon, komoly áremelkedés jöhet

Brutálisan nő a papír előállításához szükséges cellulóz ára, de globálisan akadozik a szállítás is. Ez nem csak a gyártóknak, de a kereskedőknek és végül a vásárlóknak is fejfájást okozhat. Ha a könyveknél még nem is kell áremelésre számítani, de egyes papírkereskedők már szűrik a megrendeléseket, vagy mennyiségi kvótákat vezettek be az ellátási gondok miatt – írta a napi.hu.

Ha az elmúlt hónapok görbéit nézzük, elmondható, hogy a cellulóz áremelkedése szinte függőleges ívet ír le

– ezt Peller Katalin, a Nyomda- és Papíripari Szövetség ügyvezető igazgatója mondta a portálnak.

Mint mondta, egy másik nagyon szignifikáns változás, hogy a konténerek árai négyszeresére nőttek. Míg az év elején 3 ezer, addig most már 12 ezer dollárt is elkérhetnek érte. Az energiaárak növekedésével kapcsolatban Peller elmondta, a papírkereskedők az áremelkedésre úgy reagáltak, hogy azonnali hatállyal 200 dollárral növelték a pluszköltségeket. Belgiumban például ugyanezen a jogcímen szintén 150 dollárt tettek rá tonnánként az amúgy is borsos számokra.

Ez nem csak a nyomdaiparon, hanem az egész ágazaton végigsöpör. A környezettudatosság jegyében ugyanis nagyobb fókusz van a papíralapú csomagolóanyagokon. A zöldségeket, a gyümölcsöket, és számos egyéb élelmiszert is egyre több gyártó már részben, vagy teljesen papírban értékesít – mondta.

Hozzátette, a megnövekedett költségeket azonban a nyomdák is tovább fogják hárítani a megrendelőkre, tehát rövid távon is növekedni fog a papíralapú nyomdai termékek ára. Peller kiemelte, a pályázatok és közbeszerzések esetén azok teljesítési határidejének megnövekedésére és persze a drágulásra is számítani kell.