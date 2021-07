Fontos tudnivalók azoknak, akiknek most az Elmű-Émász az áramszolgáltatójuk

Szeptember 1-jétől az MVM Next veszi át az egyetemes áramszolgáltatást az ELMŰ-ÉMÁSZ szolgáltatási területén. A szolgáltatóváltás miatt az érintett, zömében lakossági ügyfelek augusztus 31-i dátummal végszámlát kapnak majd. Az ELMŰ-ÉMÁSZ arra kéri az ügyfeleit, hogy a minél pontosabb elszámolás érdekében augusztusban a megszokott módon adják majd meg mérőállásukat. A szolgáltatóváltás miatt megváltoznak az ügyfélszolgálati elérhetőségek és több fontos változásra is érdemes felkészülni az ügyfeleknek.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (továbbiakban ELMŰ-ÉMÁSZ) februárban jelentette be, hogy visszaadja a villamos energia egyetemes szolgáltatási engedélyét. Ezt követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozatban jelölte ki az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-t (továbbiakban MVM Next) az ELMŰ-ÉMÁSZ villamos energia egyetemes szolgáltatásra jogosult – döntően a lakossági ügyfélkörbe tartozó – ügyfeleinek átvételére. A 2021. szeptember 1-jén esedékes szolgáltatóváltás a villamosenergia-ellátást nem érinti, és nem vonatkozik az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal jelenleg is versenypiaci szerződésben álló ügyfelekre – számukra továbbra is a vállalat biztosítja változatlanul a villamosenergia-szolgáltatást.

A szolgáltatóváltás nincs hatással a villamos energia árára, azt továbbra is a megszokott díjakon számlázza majd az új szolgáltató.

Diktálással segíthetjük a pontosabb zárást

A változás velejárója a jelenlegi számlázási és nyilvántartási rendszer pénzügyi és számviteli lezárása. Emiatt az ELMŰ-ÉMÁSZ minden ügyfél részére 2021. augusztus 31-i zárási dátummal végszámlát készít, amely várhatóan szeptemberben fog megérkezni. A lehető legpontosabb elszámolás biztosítása érdekében, az ELMŰ-ÉMÁSZ és az MVM Next arra kérik az ügyfeleket, hogy augusztus 1. és 28. között olvassák le és adják meg mérőállásukat az ELMŰ-ÉMÁSZ telefonos vagy online ügyfélszolgálatán, illetve az EnergiApp mobilapplikációban. Amennyiben az ügyfél nem adja le az aktuális mérőállást, akkor a szolgáltató – a jogszabály által biztosított lehetőséggel élve – az utoljára leolvasott, vagy korábban diktált mérőállás alapján és a fogyasztási szokásoknak megfelelően, szolgáltatói becsléssel határozza meg a végszámla összegét. Hasonló lesz az eljárás a háztartási méretű kiserőművet, köztük a napelemes rendszert használó ügyfelek esetében is, azzal a kitétellel, hogy az átálláskor a becsült mérőállás megállapítása alapesetben az előző tényfogyasztások alapján történik meg.

Fontos tudnivalók a számlafizetésről

A számlák kiegyenlítésével kapcsolatos szabály, hogy minden számlát annak a szolgáltatónak kell befizetni, amely azt kiállította. Tehát az ELMŰ-ÉMÁSZ-tól kapott számlákat szeptember 1. után is még a régi szolgáltató felé kell rendezni. Ugyanez érvényes a részletfizetési megállapodásokra is: ha az ügyfél még az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal kötött ilyet, akkor továbbra is neki fizeti a fennmaradó részleteket. Abban az esetben, ha valakinél lejárt tartozás miatt kikapcsolta a szolgáltatást a jelenlegi szolgáltató, a visszakapcsolást csak akkor tudja majd intézni az MVM Nextnél, ha tartozását már rendezte az ELMŰ-ÉMÁSZ felé.

Aki jelenleg részszámla alapú elszámolást vesz igénybe és havi átalanyt fizet, annak nincs teendője,

aki viszont havonta diktálja a villanyóra állását a szolgáltatónak, annak figyelnie kell, mert megváltoznak az ügyfélkapcsolati elérhetőségek.

A számlájukat csoportos beszedési megbízással fizető ügyfelek számára jó hír, hogy a bankok központilag módosítják a kedvezményezettet az új szolgáltatóra,

az egyedi átutalást választóknak viszont figyelniük kell majd, hogy az MVM Nexttől érkező áramszámlák fejlécében lévő új bankszámlaszámra fizessenek.

Az előre fizetős mérők feltöltése szeptember 1-jén az éjszakai és a kora reggeli órákban szünetelni fog.

Online számlafizetés

Az online felületről indított fizetések esetében is változások lesznek. A Simple Pay rendszerben az ismétlődő fizetés jelenlegi beállítása megszűnik, az online bankkártyás fizetés pedig egy másik banki felületen lesz elérhető. Ha valaki eddig elektronikus úton kapta számláit, továbbra is elektronikus formában tudja megtekinteni azokat szeptember 1-től az MVM Next online ügyfélszolgálatán, ezzel kapcsolatban további teendő nincs. Az ELMŰ-ÉMÁSZ által kiállított eddigi számlákat és a közeljövőben érkező végszámlát a jelenlegi online ügyfélszolgálaton lehet elérni és befizetni.

Mobilapplikáció

Szeptembertől az Android és iOS platformon egyaránt elérhető MVM Next EnergiApp mobilapplikációt használhatják majd a korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ-ügyfelek az áramügyek intézésére. Akik korábban már letöltötték az EnergiApp néven ismert alkalmazást, szeptemberben az első indításkor az applikáció felületén tájékoztatást kapnak az új verzió frissítéséről, amelyet új alkalmazásként kell letölteniük. Ez már az MVM Next mobilapplikációja lesz, MVM Next EnergiApp néven, és többek között mérőállás rögzítésére, és számlafizetésre is használható.

A hálózatos ügyek (pl. hibabejelentés) mobilapplikáción keresztüli intézésével kapcsolatos változásoknál a földrajzi helyzet lesz meghatározó. Azon ügyfelek, akiknek a felhasználási helye jelenleg az ÉMÁSZ Hálózati Kft. szolgáltatási területén van (Észak-Magyarország), az MVM Next EnergiAppban továbbra is használhatják hálózatos regisztrációjukat és intézhetik hálózatos ügyeiket az eddig használt felhasználónevükkel és jelszavukkal. Azon ügyfeleknek, akiknek felhasználási helye az ELMŰ Hálózati Kft. területén van (Budapest és Pest megye), és a korábbi EnergiApp applikációt az ELMŰ hálózatos regisztrációval használták, a jövőben egy új applikációt kell letölteniük hálózatos ügyeik intézéséhez. Ez az alkalmazás E.ON Hálózat néven lesz elérhető és a segítségével rögzíthetik mérőállásukat, értesítést kérhetnek a tervezett áramszünetekről és hibabejelentésre is használhatják. E-számlával, számlaügyintézéssel, időpontfoglalással kapcsolatban számukra is az MVM Next EnergiApp áll rendelkezésre.

Hálózatüzemeltetés: ELMŰ helyett E.ON, ÉMÁSZ helyett MVM

A villamosenergia-hálózat fenntartója és üzemeltetője Budapesten és Pest megye legnagyobb részén továbbra is az ELMŰ Hálózati Kft. lesz, amely az E.ON Hungária Csoport tagja. A cég továbbra is kapcsolatban marad az ügyfeleivel, hiszen minden műszaki beavatkozást igénylő feladatot elvégez a jövőben is (mérőórák felszerelése, cseréje, ellenőrzése és szükség szerinti helyszíni leolvasása is). Augusztus elejétől a szerelők már E.ON Hálózat márkajelzésű ruházatban végzik munkájukat.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. jelenlegi szolgáltatási területén, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, illetve Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye egyes részein – zárási feltételek teljesítését követően – az MVM Émász Áramhálózati Kft. lesz az áramhálózat fenntartója. Az ő munkatársaik pedig MVM Hálózat márkajelzésű uniformisra váltanak szeptembertől.

Ügyfélszolgálati változások

Az ügyfélszolgálati elérhetőségek 2021. augusztus 31-ig változatlanok. Az eddig a napig terjedő időszakra vonatkozó ügyekkel, kérdésekkel, számlareklamációval kapcsolatban, továbbra is az ELMŰ-ÉMÁSZ-t kereshetik az ügyfelek, ezt követően pedig az MVM Next ügyfélszolgálatához fordulhatnak. Az ügyfélszolgálati irodák helyszíne nem változik, azonban szeptember 1-jétől azokat már az MVM Next üzemelteti megváltozott nyitvatartási időben.

Az átállás miatt az ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálati irodái augusztus 30-án és 31-én zárva tartanak, az online ügyfélszolgálat és a mobilapplikáció pedig augusztus 28. és szeptember 1. reggel 08:00 óra között nem lesz elérhető. A villamosenergia-hálózat fenntartójaként az ELMŰ Hálózati Kft. szeptembertől két ügyfélszolgálati irodát működtet majd Budapesten és Érden.

Védendő fogyasztók

Aki az ELMŰ-ÉMÁSZ-nál a védendő fogyasztók körébe tartozik, egyelőre nincs teendője, az MVM Next erről értesítést kap, és az ügyfél a továbbiakban is védendő fogyasztó marad. Státusza meghosszabbítását azonban szeptember 1. után már az új szolgáltatónál kell intéznie.