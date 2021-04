November óta most jutott újra az eszébe a kormánynak, hogy veszélyhelyzetben nehéz a SZÉP-kártyákról költeni

Adókedvezményt kap a SZÉP-kártya, és akár 800 ezer forintot is tehet rá a munkáltató

A tavaly tavaszi veszélyhelyzetet március 11-én hirdette ki a kormány, majd alig egy hónap múlva, április 5-én rendeletileg megtiltották, hogy a SZÉP-kártyát kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatók a lejárt egyenlegekre felszámítsák a 3 százalékos díjat. A veszélyhelyzet lejárta, azaz 2020. június 18. után további 60 napig tartott a tiltás.

Egy viszonylag szabadabb nyár után a járvány fokozatosan újra felerősödött, a kormány pedig tavaly november 4-től ismét kihirdette a veszélyhelyzetet, amit meghosszabbított, majd folytatólagosan 2021. február 8-tól újra kihirdetett, végül az intézkedéseket újfent meghosszabbította, az idén május 22-ig. A veszélyhelyzettel járó korlátozásokat tavaly november 11-től rendelték el, de ezzel párhuzamosan elfelejtkeztek a SZÉP-kártyásokról. Bő öt hónapra. Igaz, az egyenlegek már nem vesznek el, mint régebben, viszont a felszámított szolgáltatói díjak miatt lassan azért fogyogatnak.

Mintha lehetett volna költeni úgy, ahogy korábban

Fentiek fényében nem véletlen, hogy egy SZÉP-kártyás olvasónk március 29-én felháborodott levelében ezt kérdezte:

Vajon a kormány szerint szeptembertől utazgatnom és megszállnom kellett volna szerte az országban, szórakozni önfeledten a szabadidőmben, vagy fogyasztanom a finom fogásokat a vendéglátóhelyeken, hogy ne olvadjon el ok nélkül a „játékpénzem”? Nem arról volt szó, hogy ilyeneket nem kellene csinálni?

Kártyakibocsátója, az OTP oldalán ekkor még csak a tavalyi tájékoztatás szerepelt arról, hogy 2020. áprilistól szeptemberig nem számították fel az ügyfeleknek a 3 százalékos díjat. Illetve az, hogy ezzel kívánták segíteni a kártyabirtokosokat, mivel a juttatások felhasználási köre jelenleg jelentősen korlátozott.

Olvasónk azért volt felháborodva, mert bár a korlátozások már hónapok óta érvényben vannak megint, a díjfelszámítást nem korlátozták a SZÉP-kártyákon felhalmozódott, a korlátozások miatt nehezen felhasználható lejárt egyenlegekre. Mint kiderült, éppen jókor kérdezett rá a dologra.

Március 28-tól újra nem számítható fel a díj

A CafeteriaTrend szakértője, Fata László azt írta megkeresésünkre, hogy az elmúlt hetekben sokan kérdezték tőle, várható-e változás a lejáró SZÉP-kártya egyenlegekkel kapcsolatban. Ő hívta fel a figyelmünket arra is, hogy végül március 27-én szombaton jelent meg a rendelet, amely újra megtiltja a lejárt SZÉP-kártyás egyenlegekre a díjfelszámítást, március 28-tól, egészen a veszélyhelyzet végét követő 60. napig, vagyis a jelen állás szerint július 22-ig.

A kormányrendelet azt is előírta, hogy a pénzforgalmi szolgáltatóknak a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül tájékoztatniuk kell a kártyabirtokosokat arról, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 61. naptól kezdve milyen mértékű díjat számítanak fel a fel nem használt pénzeszközre. (Eddig mindhárom szolgáltató a maximális 3 százalékos díjat számította fel.)

Megkeresésünkre mindhárom pénzforgalmi szolgáltató, azaz az OTP, az MKB és a K&H is azt válaszolta, hogy tavaly szeptembertől folyamatosan felszámíthatták, és fel is számították a 3 százalékos díjakat a lejárt egyenlegekre, egészen idén március 27-ig. Most március 28-tól viszont a rendelet előírása szerint már nem számítják fel.

Az MKB weboldalán elhelyezett tájékoztatóból a részletek is egyértelműek. A bank

a 2017-es és 2018-as munkáltatói juttatásokból a 2021. március 27. napjáig fel nem használt pénzeszköz (lejárt egyenleg) után 2021. március 28. napjától nem számít fel díjat,

valamint a 2019-es munkáltatói juttatásból 2021. május 31. napjáig fel nem használt pénzeszköz (lejáró egyenleg) után 2021. június 1. napjától szintén nem számít fel díjat,

visszavonásig, de legalább a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló legutóbbi, január 29-i kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig.

Tulajdonképpen ezt írja weboldalán a K&H is, és március 30-án az OTP is tett ki friss tájékoztatót.

Ajánljuk még tavaly decemberi cikkünket, amelyben Fata László juttatási szakértő segítségével részletesen átvettük, mit tehetünk és mit nem, ha nem tudtuk elkölteni a SZÉP-kártyán lévő pénzeket a korlátozások miatt.