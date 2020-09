A Tiffany, a Cartier és a Bvlgari luxusnak tűnik, de már inkább befektetés

Marilyn Monroe örökzöld mottója szerint a gyémánt a lányok legjobb barátja. Arra azonban a dal érthető okokból nem tér ki, hogy az ékszer nem csak egy érzelem tárgyi kifejeződése, hanem biztos befektetés is lehet. A BÁV 2020-as műtárgybefektetési indexe szerint az ékszerbefektetések aránya 16 százalékos növekedést ért el 2020-ban. A minőségi ékszer nem csak megjelenésében, hanem értékét tekintve is időtálló.

Tíz év alatt dupla ár és a nagymama meglepetése

Muffie Potter Aston, a Van Cleef & Arpels korábbi marketing igazgató-helyettese a New York Times-nak rózsaszín turmalin köves gyűrűjére mutatva azt mondta: ma a követ sem tudná megvenni abból az összegből, amit tíz éve a Paloma Picasso által a Tiffanynak tervezett gyűrűért fizetett.

Akison Minton egy Van Cleef & Arpels nyaklánccal keresett egy kisebb vagyont. A manhattani filantróp tíz éve vett meg egy limitált kiadású, Alchambra nevű malachit-nyakláncot. A lóhere-díszítés azóta ikonidussá vált, azonban ebből a sorozatból mindössze száz, számozott darabot bocsátottak piacra. Minton nemrégiben 12 ezer dollárért vált meg az ékszertől, ami csaknem duplája az egy évtizeddel ezelőtt kiadott összegnek. Családjának azonban egy még különlegesebb darabot köszönhet: nagymamáját 1946-ban betörők rabolták ki. Az asszony éppen egy külföldi úton volt, így nem esett baja, viszont a betörők minden ékszerét elvitték. A nagymama ahelyett, hogy egyenként pótolta volna az ékszereket, mindössze egyetlen, nagyobb értékű darabra áldozott: egy 18 karátos arany rubinnal és zafírral díszített Tiffany karkötőt vásárolt. Az ékszerért akkoriban körülbelül 400 dollárt kellett fizetnie. Amikor Akison Minton 2002-ben javításra vitte a karkötőt a New York-i Tiffany üzletbe, az ékszerész 9 ezer dollárra értékelte azt.

Nem tudom, mennyit érhet ma. Nem viselem gyakran, mert annyira különleges

– nyilatkozta.

A szűk elitklub nem okoz csalódást

Természetesen nem minden nagyértékű ékszert tartja vagy emeli meg az árát. Vannak olyan darabok, amelyek még a felhasznált anyagok értékénél is kisebb áron kelnek el, mert nehezen viselhetőek vagy divatjamúltak.

Azoknak, akik kifejezetten befektetési céllal szeretnének ékszereket vásárolni, érdemes bevált stratégia mentén dönteniük. A luxusékszerek piacán féltucat olyan ékszergyártó van, akik világszerte ismertek a minőségükről.

Ez az ismertség jelentősen megkönnyíti ékszereik továbbértékesítését.

A Christie’s a világ egyik legnagyobb aukciós háza, Londonban, Bázelben vagy New Yorkban akár több millió dolláros ékszerek is kalapácsuk alá kerülnek. Rahul Kadiakia, a Christie’s nemzetközi ékszer-üzletág vezetője szerint valahányszor az 1920-as, az 1950 vagy az 1970-es években készült Van Cleef-, Cartier- vagy Boucheron-ékszer érkezik aukcióra, mindig lényegesen jobban teljesítenek, mint amikor először kalapács alá kerültek. De nem csak az időszak befolyásolja egy ékszer értékét, hanem az is, hogy hol készült: a Franciaországból származó Cartier-ékszerek például magasabb áron kelnek el, mint a New York-i társaik.

Az egyik legfontosabb szempont pedig a hordhatóság: a Cartier szerelmi karkötői évtizedek óta a felső kategóriás ékszer-gardróbok alapdarabjai, ahogyan a márka a hajlított szög elnevezésű karkötője is, amely a 90-es évek óta hódít. Az örökzöld kategóriában mozdíthatatlanok a Cartier Trinity-ékszerei, a Tiffany brillköves munkái, illetve a márka leghíresebb tervezője, Elsa Peretti által megálmodott darabjai. Ikonikussá váltak a Bvlgari kígyófejes ékszerei, illetve a Van Cleef & Arpels már említett lóhere-szimbólumos darabjai is. Ezek azok a minták és formák, amelyek évtizedek óta egyet jelentenek a minőséggel és az értékkel, amelyeket a világ szinte bármely pontján azonnal felismernek és anyagilag is nagyra értékelnek.

