Népszava: Gyorsan rövidülnek a kórházi várólisták

Jól halad az egészségügy leállása alatt felhalmozott műtéti hátralék ledolgozása – ez derül ki azokból a válaszokból, amelyeket a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő (NEAK) adott a Népszava kérdéseire.

A finanszírozási adatok szerint a járvány miatti leállás két és fél hónapjában (március, április, május) az akut az akut ellátások túlnyomó részét megkapták az arra rászorulók, míg a tervezhetőekből 80 százalékkal kevesebbet végeztek az intézmények. Ez azonban területfüggő volt: íg a szív- és keringési rendszerrel összefüggő műtétek száma alig csökkent, addig például a szürkehályog-, a gerinc-, a térd- és csípőízületi operációk szinte leálltak – írja a Népszava.

A lap emlékeztet, hogy a NEAK május közepén nyitotta meg a már ismert nagy műtétes várólisták mellett a vírus elleni védekezés miatt halasztott 19 ellátásra a várólistákat, amelyre a regisztrálás most is folyamatban van. Az viszont már most is látszik, hogy a kórházak gyorsan hozzáláttak az elmaradt beavatkozások pótlásának.

A Népszava azt írja, eddig 1118 eset került fel a listára, amiből július közepéig 904 beavatkozást, azaz 80 százalékot már ellátták, a legnagyobb része nőgyógyászati műtét.

