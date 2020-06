Budapesten néhány hét alatt jelentősen csökkent az albérletek ára

A Növekedés.hu készített interjút Keleti Józseffel, az ingatlan.com cégcsoport operatív és értékesítési igazgatójával, akivel egyebek mellett a koronavírus járvány ingatlanpiaci hatásairól beszélgettek.

Keleti szerint honlapjukon minimális csökkenés mellett továbbra is több mint 200 ezer hirdetés található. Voltak olyan tulajdonosok, akik úgy döntöttek, hogy a vírushelyzet miatt ideiglenesen nem fogadnak érdeklődőket, és később hirdetik újra eladásra szánt ingatlanjukat. Ezzel szemben a kiadó ingatlanok hirdetéseinek száma dinamikusan emelkedett:

Tízezernyi rövid távra kiadó lakás üresedett meg egyik hétről a másikra. Ez a rövidtávú, turistáknak szánt kiadó ingatlanokat érintette leginkább, ezért a kiadó kínálatunk olyan ütemben növekedett, ahogy a felvételi ponthatárok kihirdetésekor szoktuk tapasztalni

— fogalmazott Keleti József, aki kiemelte: az eladó ingatlanok kínálati árai nem változtak, viszont a tulajdonosok egyre nagyobb engedményekre hajlandók. Készítettek egy felmérést több mint 1200 ingatlanát eladni kívánó tulajdonos részvételével, amiből kiderült, hogy

saját maguktól 47 százalékuk semmilyen esetben nem csökkentene árat. Azonban, ha ajánlatot kapnának az eladó ingatlanukra, akkor csak 16 százalékuk zárkózna el az áralku elől, és háromnegyedük 5-10 százalékos engedményre lenne hajlandó. A kiadó lakások piacán viszont szinte azonnal beindult az árcsökkenés: a fővárosban alig néhány hét alatt 10 százalékkal estek az árak.

Hozzátette: nincs válsághangulat, mivel az ingatlantulajdonosok nincsenek kényszerhelyzetben. Szerinte ez részben az MNB által javasolt hitelmoratóriumnak is köszönhető, hiszen így az eladók akkor is ki tudják várni a megfelelő vevőt, ha bizonytalanabbá válik az anyagi helyzetük. Ez nem csak a hitelt törlesztők anyagi biztonságához, de a lakáspiac stabilitásához is hozzájárult — mondta Keleti József.

Kiemelt kép: Marjai János/MTI