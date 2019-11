Már nem a panellakás a sztár az ingatlanpiacon

Míg az elmúlt években egyértelműen a panellakások voltak a budapesti ingatlanpiac kedvencei, mára a helyzet jelentősen megváltozott. Egyes kerületekben szinte lehetetlen eladni a panellakásokat. A kereslet a családi házak irányába fordult, ugyanis, némely kerületben egy olcsóbb, közepes méretű családi ház ára megegyezik egy fele akkora újépítésű lakás árával – írja a Balla Ingatlan.

Az elmúlt évek favoritja a budapesti ingatlanpiacon a panellakás volt, hihetetlen sebességgel és árakon cseréltek gazdát egy-két éve ezek a korábban lesajnált ingatlanok. Ennek megfelelően az áruk is jelentős mértékben emelkedett. A helyzet azonban mára megint változott, olyannyira, hogy egyes kerületekben már arról számolnak be az ingatlanközvetítők, hogy szinte lehetetlen eladni a panellakásokat, az árak pedig elkezdtek ereszkedni, miközben a családi házak, ikerházak relatíve alacsonyabb áraknak köszönhetően népszerűbbé váltak.

Az eddig keresettnek számító kategóriában, vagyis a legjobb adottságú panellakásoknál – melyeket korábban úgy vittek, mint a cukrot – nagyon minimális volt az érdeklődés az elmúlt hónapokban – hívta fel a figyelmet Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője. Inkább csak azokat az ingatlanokat lehetett könnyen eladni, melyeket tulajdonosaik a piaci ár alatt kínáltak. Ennek oka, hogy szerinte a vevők a kialakult ingatlanárakkal szembesülve egyre inkább elbizonytalanodnak, megtorpannak, majd elállnak a vásárlástól, és ez érinti a panellakások piacát.

Ezzel szemben a családi házak iránt mintha nőne a kereslet. A vevők most leginkább az olcsóbb, közepes méretű családi házakat keresik, aminek az az oka, hogy ezek az ingatlanok jelenleg annyiba kerülnek, mint egy 50-60 négyzetméteres újépítésű lakás.

– mondta Lendvainé Pető Zsuzsanna, a Balla Ingatlan XIX. és XX. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos, jó állapotú, 90-120 négyzetméteres családi házat a XX. kerületben most 35-50 millió forintért meg lehet vásárolni. Márpedig ilyen összegért legfeljebb csak egy fele ekkora újépítésű ingatlant kapnának a vevők.

A XVIII. kerületben, illetve annak agglomerációjában már nem annyira a 20 millió forint felett kínált panellakások, hanem a 20-40 milliós családi házak, ikerházak, sorházak a keresettek. Ezek mellett alapvetően a felújított és jó ár/érték arányú, pontosan árazott ingatlanokat választják ki a kínálatból az érdeklődők. A felújítandó lakások viszont kevésbé keresettek.

„Az olcsó ingatlanok mellett még a telkek iránt mutatkozik számottevő érdeklődés, mind magánszemélyek, mind vállalkozók részéről, de kínálat mára eléggé megcsappant” – jelezte Marosvölgyi Gabi. Szigetszentmiklóson például csak a Bucka-részen maradtak eladó telkek, de ezek megközelíthetősége nem a legjobb. Az áruk pedig olyan magas, hogy a vállalkozóknak nem igazán éri meg vásárolni.

Míg korábban Szigetszentmiklóson elkapkodták a panellakásokat, most alig-alig tapasztalható irántuk érdeklődés a jelenlegi, 20-25 millió forintos árakon. „De ugyanezt lehet érezni a főváros másik felén is: a III. kerület panellakásainak piacán ezért már megjelentek azok a tulajdonosok, akik alacsonyabb hirdetési árakat határoznak meg, mert valóban el szeretnék adni az ingatlanjukat belátható időn belül.” – hívta fel a figyelmet Nagy Andrea, a Balla Ingatlan bel-budai és III. kerületi irodájának szakmai vezetője.

Ennek eredményeként ma már találunk újra 25 millió forintos hirdetési árakat is kétszobás panelek esetében, míg nemrég 30-32 millió forint alatt nem volt ajánlat. „Egyelőre ezek száma még nem túl nagy, és a többség 30 millió forint feletti eladási árban reménykedik továbbra is, így 34 milliós árral is találkozhatunk ebben a kategóriában.” – jegyezte meg a szakértő.

