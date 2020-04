A Continantal 4000 főre kér bértámogatást, de nem kizárt, hogy további leépítések lesznek

Megbízható forrásból úgy értesültünk, hogy a Continentalnál komoly leépítések várhatóak, úgy tudni, a Magyarországon hét gyárat működtető multi nem a gumiabroncs-gyártóknál, hanem Veszprémben és Budapesten, az elektronikai üzemekben készül karcsúsításra. Alig egy hete derült ki, hogy a Continental nyíregyházi gyárából több mint 120 embert küldenek el, igaz, ott nem a járvány okozta válság miatt, hanem mert jelentősen csökkent a kereslet az előállított hűtő-fűtő rendszerek iránt.

A cég a további leépítésről szóló értesülést nem erősítette meg, de nem is cáfolta, egyszerűen nem reagáltak a kérdésünkre. Viszont arról tájékoztattak, hogy budapesti és veszprémi gyárukra, valamint két magyarországi fejlesztőközpontjukra is igénylik az állami bértámogatást. Az igénylést április 30.-án nyújtják be az illetékes kormányhivatalokhoz, a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatására, illetve a többi dolgozó csökkentett munkaidős foglalkoztatására. A két telephelyen összesen több mint 4000 munkatárs foglalkoztatásának támogatására pályáznak.

Ez durván a fele a magyarországi Continental által foglalkoztatott teljes dolgozói állománynak. Hogy a 4000 főn belül hány dolgozóra kérik a 40 százalékos k+f bértámogatást, és hányra a csökkentett munkaidőre járó 70 százalékos bértámogatást, illetve hogy mennyivel csökkentik a munkaidőt, arra nem válaszoltak. Ahogy arra sem, minden dolgozójukra kérik-e a bértámogatásokat, és ha nem, milyenek az arányok. Annyit közöltek, hogy ezzel gyakorlatilag minden – a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, és az elmúlt években jól teljesítő – kollégájuk munkahelye garantált a következő hónapokban. Hozzátették, hogy a bértámogatás nagy lépés lesz a Continental hazai működésének biztosítására a jelenlegi bizonytalan piaci környezetben.

A gyár hangsúlyozta, többi magyarországi gyáraikban és irodáikban is azon dolgoznak részben hasonló, részben eltérő megoldásokkal, hogy amennyire csak lehet, megőrizzék a munkahelyeket, hogy továbbra is biztosítsák munkatársaiknak a jövedelmet és hozzá tudjanak járulni az ország gazdaságához.

Arra is kitértek, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a koronavírus terjedését és számos új szabályt vezettek be a munkavállalók egészségének védelme, illetve a fenntartható üzleti tevékenység érdekében. Például szigorú utazási- és találkozókorlátozást vezettek be, egészséggel kapcsolatos ajánlásokat készítettek, és ezeket folyamatosan ismertetik a dolgozókkal. Ezen kívül országos válságbizottság és helyi válságbizottságok alakultak minden hazai gyárukban és irodájukban, hogy szorosan figyelemmel kísérjék a helyzetet, és a kormány, illetve a WHO ajánlásait.

Kiemelt kép: Munkások fékerőszabályzó alkatrészeket szerelnek a Continental Automotive Kft. budapesti gyárában, fotó: MTI /Koszticsák Szilárd