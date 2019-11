Háborúzik a lakókkal a közös képviselő, aki Karácsonyt fúrta Berki videójában

Az önkormányzati választás előtti hetekben beszállt a Karácsony Gergely elleni kampányba Hary Attila, egy zuglói lakópark közös képviselőségét ellátó cég vezetője. Azt azonban nem tárta fel, hogy korábban ő volt a Fidesz XIV. kerületi irodavezetője és önkormányzati képviselőjelöltje. A társasházbizniszben utazó Hary azt sem reklámozta, hogy pont akkor vette ki a részét Karácsony lejáratásából, amikor saját vállalkozása éppen szembekerült Zugló vezetésével.

Szeptemberben, az önkormányzati választás előtti hetekben beszállt a Karácsony Gergely elleni lejárató kampányba egy zuglói társasház-üzemeltető cég vezetője. Hary Attila a kormánysajtó által agyonfavorizált főpolgármester-jelölt, Berki Krisztián egyik videójában szerepelt, amelyben Karácsony kerületéről igyekeztek sötét képet festeni. A kisfilmet Zugló egyik lepukkant, szanálásra váró társasházában forgatták, Hary pedig Berkivel felváltva azt bizonygatta, hogy az önkormányzat vezetője nem törődik az ott lakók sorsával.

Hary a kisfilmben Berki helyi kalauzaként tűnt fel, de aktív közreműködése ellenére sem a nevét nem közölték, sem azt, hogy korábban ő a Fidesz XIV. kerületi irodavezetője és önkormányzati képviselőjelöltje volt. Arról végképp nem esett szó, hogy a társasházbizniszben utazó Hary akkor szállt be a Karácsony ellen folyó politikai kampányba, amikor saját vállalkozása éppen szembe került Zugló vezetésével. A kerület jegyzője, Papp Imre ugyanis Hary érdekeivel ellentétes állásfoglalást adott ki egy, a közös képviselői megbízatását érintő vitában.

Hary Attilát egy 439 lakásos új építésű lakópark ingatlantulajdonosai próbálják jó ideje leváltani a közös képviselőségről, ő azonban arra hivatkozva, hogy csak egy hangoskodó kisebbség támadja, nem akarja feladni a százmilliós pénzkeret feletti rendelkezést biztosító pozíciót. A több mint egy éve húzódó konfliktus alatt Hary többször kilátásba helyezte, hogy súlyos kártérítést zúdít a ház nyakába, ha menesztik. Perrel is fenyegetőzött, és a nyomásgyakorlás széles eszköztárat vetette be, hogy leszerelje azokat, akik különösen elégedetlenek a tevékenységével. A lakók elmondása szerint a közös képviselő bármilyen, a lakásokat érintő reklamáció, problémafelvetés kapcsán képes személyeskedésbe fordítani a beszélgetést, és akár jogi eljárást is indítani az akadékoskodó tulajdonos ellen. A konfliktus annyira elfajult, hogy Hary külön Facebook-csoportot hozott létre a számára elfogadható lakóknak, a többieket pedig kizárta még azokból az információkból is, amelyeket hajlandó volt megosztani a lakóközösséggel.

A Levendula lakóparkot a Schweidel Investment Kft. építtette. A beruházó még a lakók megjelenése és a lakópark társasházi bejegyzése előtt, 2016 decemberében öt évre megbízta a közös képviseleti tevékenység ellátásával a HRTL Levendula Kft.-t. A cégbe Hary Attila mellé a beruházó egyik rokona is bekerült tulajdonosként. Hary egyébként a saját nevének mássalhangzóival elnevezett ingatlanos vállalkozásokból egész cégcsoportot működtet. A lakóparkban is HRTL-cég kapja a másik HRTL-es cégtől a megbízásokat. A lakók aggodalmát is ez a nehezen ellenőrizhető rendszer váltotta ki. Különösen azért, mert még a garanciális javításokat is Hary emberei végzik, holott ez a kivitelező feladata lenne.

Attól tartanak, hogy a zavaros helyzet garanciavesztést okozhat, pedig bőséges lista állt össze a javítanivalókból. Hiába kérték azonban, hogy megismerhessék az ingatlanokat érintő garanciális szerződések tartalmát, a közös képviselet megtagadta a betekintést.

A beköltözők egy részének ezek után hamar meggyűlt a baja Haryval: úgy érezték, sokkal inkább képviseli az építtetők érdekeit, mint az övékét.

A bizalomvesztést főleg a közös képviselő magatartása okozta, önkényes és diktatórikus döntéseket hozott a társasház ügyeiben, mi tulajdonosok pedig azt éreztük, hogy elsősorban nem a mi érdekeinket képviseli. Gyakran hivatkozik rá, hogy nagyon ismeri a társasházi törvényt, sőt néha azt állítja, hogy részt vett a megírásában. Tény, hogy remekül ki tudja használni a törvény adta kiskapukat, hiszen biztos, hogy ezeket a szabályokat nem egy ezer lakóval rendelkező lakóparkra találták ki

– mondta a 24.hu-nak a Dorozsmai úti ház egyik, neve elhallgatását kérő lakója.

A kerületi jegyzőnek nem sokkal a beköltözések után, 2018 végén már foglalkoznia kellett a lakópartban kialakult háborúskodással. Papp Imre akkor azt írta, hogy Hary tevékenysége jogsértő, mert a beköltözések ellenére hivatalosan nem alakult meg a társasház, ezért felszólította a törvényes működés helyreállítására.

Hary később letagadta, hogy a jegyző törvénytelen működést emlegetett volna. Ezt egy, a 24.hu birtokában lévő körlevél is bizonyítja, amelyben azt írta:

Mint bizonyára Önök is értesültek róla, a közös képviselettel erőszakosan viselkedő szűk kör és fiktív lakói számvizsgáló bizottság újabb irományokat tett közzé, mert céljuk ugyanaz, mint eddig, a HRTL leváltása, mely mellé valótlan információk terjesztésével próbálnak támogatókat szerezni.

A lakók a nyáron végül megelégelték az állandó hadakozást, és július 23-án egy saját maguk által összehívott lakógyűlésen leváltották a közös képviselőt. Hary azonban arra hivatkozva, hogy a lakógyűlésről nem értesítettek minden tulajdonost, érvénytelennek tekinti a közgyűlést, és nem fogadja el a döntést. A több mint 400 tulajdonost tartalmazó címlista egyébként a közös képviselet birtokában volt, de nem adta át a lakóknak, sőt a lakógyűlés idejére egy ellengyűlést is összehívott.

Szeptemberben újabb közgyűlést hirdettek meg, az viszont dulakodásba fulladt. Az egyik lakó elmondása szerint abból lett összetűzés, hogy Hary Attila nem volt hajlandó bemutatni azokat a meghatalmazásokat, amelyek szavazásra jogosították a napirend kérdéseiben. Az esetről beszámoló lakó azt állítja, a képviselő többszöri kérés és felszólítás ellenére is csak annyit közölt, hogy a meghatalmazások alapján egymagának annyi szavazata van, hogy minden kérdést eldönthet. A beszámoló szerint, amikor azt mondták Harynak, hogy ha nem mutatja be a meghatalmazásokat, nem vehet részt a szavazásokban, a képviselő azzal vágott vissza, hogy a személyiségi jogát sérti az, aki be akar tekinteni a papírjaiba. Majd amikor a napirendi pontokat nem bocsátotta szavazásra, hanem saját érdekeinek megfelelően elfogadottnak nyilvánította azokat, egy, a gyűlésen megbízással résztvevő ügyvédnő megpróbálta kivenni a kezéből a meghatalmazásokat, ő azonban elrántotta.

Hary az esetről a 24.hu-nak azt mondta, ez volt az a mélypont, amikor már nemcsak áskálódtak ellene, hanem fizikailag bántalmazták, leszorították a fejét.

A lakók szerint viszont maximum akkor érhettek a képviselőhöz keményebben, amikor megpróbálták lefejteni a nála sokkal kisebb termetű nőről, miközben igyekezett visszaszerezni tőle a titkos meghatalmazásokat.

A HRTL-cégcsoport konfliktusos működéséről korábban a Hvg.hu is beszámolt. A lap 2015-ös cikke szerint Hary körül más helyeken, más kerületekben is viszálykodások, oda-vissza feljelentgetések, bírósági eljárások sorjáztak, annyi volt a balhé, hogy a sorstársak már az interneten keresték egymást, hátha eredményesebben tudnak fellépni a vitás ügyekben. Volt, akit 40 forintért citált bíróság elé annak ellenére, hogy borítékolható volt: nem nyerheti meg a pert. A Hvg.hu-nak nyilatkozó lakók többnyire ugyanazt hozták fel Haryval kapcsolatban, mint a zuglói lakópark ingatlantulajdonosai: szabálytalanul könyvel, pazarlóan gazdálkodik, nem egyeztetett előzetesen a kiadásokról a társasházzal, fenyegetőzik és a kapcsolataira hivatkozik.

A Hary Attilával folytatott beszélgetésből az tűnt ki, hogy a Levendula lakóparkra a nagyszámú lakójával együtt úgy tekint, mint a politikailag megosztott országra.

Ha Orbán Viktorról megkérdezik Deutsch Tamást és Gyurcsány Ferencet, a véleményükben legfeljebb az „a” meg az „és” kötőszó lesz közös, pedig ugyanarról az emberről beszélnek.

A közös képviselő a 24.hu-nak azt mondta, neki is megvan a 30-35 százalékos támogatottsága, és a vele szemben állóknak sincs több. Szerinte jól működő megállapodásokat kötött a beruházókkal, és az őt támadó kisebbség, amely meg akarja „puccsolni”, nem tud az eltávolítása mellett valós indokot felhozni, hiszen működik a lift, csukódik a garázsajtó.