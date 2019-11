Mészárosék berágtak a nagy árfolyamesés miatt, Matolcsyék vizsgálódnak

Az Opus Global Nyrt. Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik, a tőzsdén jegyzett cég. Októberben hatalmasat vesztett értékéből, 20 százaléknál is nagyobb áresést szenvedett el. (Hónap elején 367 forint volt az árfolyam, hónap közepén, a választások utáni első munkanapon 305 forint volt a záróár, de napon belül 300 forintnál is volt olcsóbb jegyzés, a hónap végére 330 forintra kapaszkodott a részvény, most 323 forint körül jár az árfolyam.)

És ez nyugtalanítja a főrészvényeseket. Vizsgálatért kiáltottak. És Matolcsy György, a tőzsdefelügyeletet is magában foglaló MNB elnöke meghallotta a jajkiáltást.

Hivatalos közlemény formájában ez így hangzik:

Az Opus Global által a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájába bevezetett névre szóló törzsrészvények piacán valószínűsített piaci visszaélések feltárása érdekében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társaság bejelentésére alapítottan hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított – jelentette be az Opus Global a BÉT honlapján.

Binder István, a jegybank felügyeleti szóvivője az MTI kérdésére megerősítette, hogy az MNB megvizsgálta az Opus Global októberi bejelentését, amelynek nyomán a jegybank úgy ítélte meg, hogy a tények, történések tisztázására piacfelügyeleti eljárás megindítása szükséges. A folyamatban lévő vizsgálat eredményeiről annak lezárulta után lehet beszámolni – tette hozzá a szóvivő.

Az Opus Global Nyrt. az Opus-részvények kereskedésének piacán valószínűsített piaci visszaélések feltárása érdekében két hete tett bejelentést a Magyar Nemzeti Banknál (MNB). Mivel a bejelentés short, azaz árfolyamesésre játszó ügyletekre vonatkozott, az ezzel kapcsolatos esetleges jogszabálysértéseket kezdte vizsgálni a jegybank.

