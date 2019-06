Garázsszékhely mellett is ugorhat a CSOK

CSOK-lakásban nem lehet vállalkozási székhely, és nem végezhető vállalkozási tevékenység, és az sem megoldás, ha lepapírozzuk, erős székhelyhasználati korlátozást teszünk. Új kibúvóként felmerült, mi a helyzet, ha a garázsba jelentjük be a céget. Rossz hírünk van, ez az ötlet is több sebből vérzik. A szakértő szerint az sem megoldás, ha gyorsan kijelentjük a vállalkozást a CSOK-lakásból, mert visszamenőleg is ellenőrizhetnek.

A garázsszékhely sem megoldás

Olvasónk CSOK-os házába jegyeztette be katás vállalkozását, szóval bajban volt, miután megtudta, hogy ezt nem lehet. Vállalkozási tevékenységét amúgy nem a lakásában végezte, csak a székhelye volt ott. Megnézte, nincs benne a szerződésében, hogy nem lehetne a házában a székhely, és elmondása szerint amikor a bankot bejelentés előtt megkérdezte, azt mondták neki, hogy ha nem csinál a házból mondjuk autómosót, akkor nem gond. De azóta már tudja, mindegy, milyen típusú a vállalkozás, nem lehet a székhelye CSOK-lakásban, házban.

Két ötlete támadt, hogyan hidalhatná át a problémát. Az egyik, hogy a garázsba jelenti át a vállalkozását. Ezt azért találná logikusnak, mert ugyan a háza része a garázs, de nem a CSOK része, ezt külön szabályozták is az adásvételi szerződésben (az ára is külön szerepel benne), illetve a kivitelezőtől erre külön 27 százalékos áfás számlát kapott, mert a bank így kérte. A garázs az utca felől is azonnal megközelíthető, nem kell hozzá bemenni a lakásba, de egyben a lakás része is. Felette egy szoba van. Csakhogy nincs külön címe a garázsnak. Emiatt tehát technikailag ugyanúgy a CSOK-lakás címén lenne a vállalkozás székhelye a garázsban is. Vagyis ez a Bankmonitor szakértője, Nagy Ildikó szerint nem megoldás. Legfeljebb akkor lehetne az, ha külön címen lenne a garázsnak – tette hozzá.

Ruszin Zsolt adószakértő a székhellyel kapcsolatban hangsúlyozta, az a központi ügyintézés helye kell hogy legyen. A székhelyet ellenőrizheti a NAV és nem megfelelő megállapítást tehet, ami miatt a cég adószáma is törölhető. Ha már a cégtábla hiánya elég, akkor a NAV támadhatja, ha a helyszín nem alkalmas a központi ügyintézésre. De ha a garázsban valóban működik egy vállalkozás, van víz, áram, fűtés, stb., dolgozik ott valaki, az rendben lehet.

CSOK-szempontból persze csak akkor, ha a garázs címe nem egyezik a CSOK-lakáséval.

Ha kijelentjük a vállalkozást, akkor sem biztos, hogy megúsztuk

Végül olvasónk kijelentette vállalkozását a CSOK-lakásból, és szeretett volna bizonyosságot szerezni arról, hogy így már nem fenyegeti a kamatos azonnali visszafizetés veszélye. Mert ezzel jár, ha vállalkozás és/vagy székhely van a lakásban. A Fővárosi Kormányhivatalban szóban megerősítették, hogy elvileg nem lehet székhely a CSOK-os lakásban, de olvasónk szerint azt is hozzátették, hogy ez egy buta szabály és nem kell vele foglalkozni.

Hogy biztosra menjen, be akart adni egy kérelmet, vizsgálják meg, hogyha korábban be volt jelentve a lakásba székhely jelentve, akkor később előfordulhat-e, hogy vissza kell fizetni a támogatást. Azt mondta, nem akarták bevenni a kérelmét, mondván, ha már nincs ott székhely, akkor nincs ügy. Arra gondolt, hogy a vállalkozás adatait utólag is ellenőrizhetik, így ha esetleg évek múlva kap ellenőrzést, akkor kiderülhet, hogy ott volt a székhely. Ezért emailben kért állásfoglalást a kormányhivataltól és a Pénzügyminisztériumtól is, úgy három hónapja, de választ nem kapott. Mi is hasonlóan jártunk.

A Bankmonitor szakértője szerint már igényléskor, és később sem lehetett volna a CSOK-os ingatlanban a székhely, így a jogszabály szerint olvasónk utólag is „büntethető” lehet. Feltéve, hogy ellenőrzik. A kormányhivataltól érdeklődtünk arról is, van-e erre esély, tényleg lehet-e utólag bünti, kik számíthatnak ellenőrzésre, de válasz nem érkezett.