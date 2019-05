A digitalizáció nem ellenség, de meg kell tanulni élni vele

Napjainkra a digitalizáció az életünk minden területére hatással van, legyen szó akár szórakozásról, utazásról, bevásárlásról, akár a takarításról vagy éppen a munkáról. A számítógépek, laptopok, okostelefonok és a rajtuk futtatható szoftverek és szolgáltatások elterjedése nagyban segíti a munkahelyi feladatok elvégzését, sőt rengeteg pozícióban ma már elképzelhetetlen, hogy ne rendelkezzünk folyamatosan online lévő eszközökkel.

Ez ugyanakkor kétélű fegyver, hiszen az állandó online jelenlét pont olyan zavaró lehet munka közben és a magánéletünkben, mint amilyen hasznos a megfelelő pillanatokban. Ez különösen akkor fontos, ha a saját vállalkozásunkról van szó, hiszen ilyenkor a gyakorlatban is saját magunkért dolgozunk, ezért sokkal nehezebb elválasztani a pihenést a munkától.

Éppen ezért fontos, hogy megtaláljuk és kihasználjuk azokat a digitális megoldásokat, amik nemcsak hatékonyabbá teszik a munkát, de segítenek abban is, hogy ideális munka-élet egyensúlyt alakítsunk ki magunk számára.

Ne csak az irodát hagyjuk el a munkaidő lejárta után

A mobilnetet használó okostelefonoknak köszönhetően ma már szinte mindenhol és mindig elérhetők vagyunk. Bármikor tudjuk ellenőrizni az e-maileket, a munkatársaktól érkező chat üzeneteket és egyéb értesítőket, ami a munkaidőn belül teljesen rendben van, ugyanakkor ez az állapot a munkaidő lejárta után sem változik, és sokszor nehéz megállni vagy elkerülni, hogy ne reagáljunk/foglalkozzunk a szabadidőnkben beérkező megkeresésekkel.

Ez az ideális munka-élet egyensúly tekintetében nem túl szerencsés fejlemény, ugyanakkor a mobileszközeink sokszor már lehetőséget biztosítanak arra, hogy a munkaidő lejárta után a zsebünkben lévő digitális irodát is bezárjuk. Beállíthatjuk, hogy adott időintervallumban a céges kommunikációra használt alkalmazások már ne küldjenek értesítéseket, sőt akár azt is menedzselhetjük, hogy egy nap mennyi ideig használhatunk bizonyos applikációkat – a limitet elérve a rendszer figyelmeztet, hogy ideje letenni a telefont és valami mással foglalkozni. Mindez elsőre triviálisnak tűnhet, de érdemes alkalmazni, mert a feladatok megfelelő időben történő „letétele” nemcsak a szabadidőnk minőségére lehet jó hatással, de a rákövetkező nap folytatódó munkára is.

Még hatékonyabb munkavégzés a digitalizációnak hála

A megfelelő munka-élet egyensúly kialakításához elengedhetetlen, hogy a munkahelyünkön hatékonyan tudjunk dolgozni, és a napi feladataink elvégzése ne nyúljon túl a munkaidőn. A digitalizáció ebben is segíthet, hiszen nem csupán arról van szó, hogy a különböző eszközöknek hála már bárhol és bármikor elérhetők vagyunk. Léteznek ugyanis olyan digitális megoldások, amik nemcsak kényelmesebbé, de sokszor hatékonyabbá és gyorsabbá is tehetik a munkavégzést, ezzel is segítve, hogy a feladataink elvégzése ne nyúljon a megszabott munkaidőn túlra.

Az egyik legjobb példa erre a digitális aláírás, aminek hála egy korábban sokszor rendkívül körülményes feladat egyszerűsíthető le mindössze pár kattintásra. Ennek hála manapság már nem kell minden egyes szerződést kinyomtatni, minden oldalon lepecsételni, aztán újra beszkennelni. A digitális aláírást elég egyszer elkészíteni, alkalmazható a manapság 100%-ban digitálisan létrehozott hivatalos dokumentumok mindegyikén, és az alkalmazásával nemcsak hatékonyabbak és gyorsabbak lehetünk, de az sem elhanyagolható tényező, hogy ennek hála a papír és a tinta sem fogy, és nem termelünk felesleges szemetet.

Mikor a technológia nemcsak eszköz, hanem segítő társ

A digitalizáció szerencsére ma már nem csak azt jelenti, hogy egyre több feladatot tudunk elvégezni számítógépeken vagy telefonokon, de eljutottunk oda, hogy a technológia nem csupán eszköz, hanem a munka során segítséget nyújt társ.

A mesterséges intelligencia nem csak a nagyvállalatok kiváltsága, a hétköznapi életben is találkozhatunk velük. Elég csak a telefonokra gondolni, ahol a képalkotást segítik, vagy irodai szoftverekre, ahol az eredményesebb munkavégzés elérése a cél. Az Office 365 részeként elérhető MyAnalytics például egy olyan személyre szabható felület, ami pontos képet alkot arról, hogy a használója mennyi időt tölt megbeszéléseken, e-mailek olvasásával és írásával, fókuszált munkával, sőt még azt is nyomon követi, hogy mennyi a túlóra.

A szoftver a begyűjtött adatok ismeretében igyekszik segítséget nyújtani a feleslegesen hosszú megbeszélések lerövidítésében, illetve azt illetően is tippeket nyújt, hogy miképp lehetne csökkenteni a munkaidőn túl a feladatok elvégzésével töltött időt. A háttérben dolgozó mesterséges intelligencia ráadásul elemzi a leveleket, és to-do listákat készít, hogy ne feledkezzünk meg az e-mailekben megbeszélt kötelezettségekről. És mindez nemcsak arra jó, hogy hatékonyabbak lehessünk a munkahelyünkön, de arra is, hogy az irodát elhagyva ne kelljen a benti feladatokkal foglalkozni, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy létrejöjjön az ideális munka-élet egyensúly.