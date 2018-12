Az NHB Bank megroppanása: ez lesz abból, ha a haverok nem fizetnek

Ha nem a jövedelmezőség, a normál banki szempontok szerint oszt hitelt egy bank, hanem rokoni szálak vagy politikai táborhoz tartozás is szerepet játszik, akkor az lesz, hogy az adófizetők fogják állni a cechet – mondta a Matolcsy-rokon érdekeltségébe tartozó NHB Banknál napvilágra került gondokról Zsiday Viktor, az egyik legismertebb tőkepiaci szakember, a Plotinus Holding volt tulajdonosa és igazgatósági elnöke. Más NER-közeli bankok NER-cégekbe feltűnően drágán vásároltak be, abból is bajok lehetnek.

A gazdasági fellendülési ciklus tetején vagyunk, ilyenkor nem megfeküdni szoktak a hitelt felvett cégek, hanem nyereséget produkálni, az őket finanszírozó bankok pedig profitálnak ebből, folynak be a törlesztőrészletek. Most mégis súlyos gondok vannak az NHB Banknál, amelyet a NER-világ egyik bankjaként is szokás emlegetni. (Az NHB Matolcsy György jegybankelnök unokatestvérének, Szemerey Tamásnak az érdekeltségébe tartozik. Szemereynek egy másik bankban, az MKB Bankban is van részesedése.) Van tágabb értelmezési tartománya is ennek az esetnek annál, mint hogy csak a szóban forgó hitelintézet került bajba?

Ki lehet vetíteni, mégpedig ez ékes példája annak, hogy ha nem normál hitelbírálat, jövedelmezőség alapján oszt hiteleket egy bank, hanem más, nem üzleti szempontok is masszívan szerepet játszanak – barátság, rokonság, egy politikai irányvonalhoz tartozók segítése – akkor előbb-utóbb az lesz a vége, hogy a haverok nem fizetnek, nem törlesztik a hitelt. Aztán helyettük majd mi, adófizetők fogjuk fizetni a cechet a hitelező bank feltőkésítése révén.

Valami hasonló játszódhat le a szemünk előtt, mint a nagy rössel indult, a NER-ben akkor még megbecsült Töröcskei István érdekeltségébe tartozott Széchenyi Bank esetében? Pár év után kiderült ott, tulajdonosa más érdekeltségeit is előszeretettel hitelezte a bank, aztán 2015-re be kellett zárni, mert nem jöttek vissza a nyújtott kölcsönök.

Nehéz az analógiát elhessegetni. De hivatalosan most az NHB Banknál még az van, hogy a jegybank pénzügyi biztost rendelt ki, az veszi át az NHB irányítását.

Más, NER-közelinek mondott bankoknál is felszínre törhetnek problémák?

Ki tudja. Az NHB Bank esete annyiban speciális, hogy a lakossági betétgyűjtésben kevésbé jeleskedett, főként jegybanki alapítványi pénzekkel és a jegybanktól származó nhp-s (gyakorlatilag 0 százalékos kamatozású) hitelekkel pumpálták fel. De a piacon egy ideje megfigyelhető, hogy más NER-világba tartozónak tekintett bankok nem vonakodtak attól, hogy NER-közeli üzletemberek cégeibe meglehetősen magas áron vásárolják be magukat. Ha pedig a gazdaság leszálló ágában kiderül ezekről a részesedésekről, hogy túlárazottak, akkor értékvesztésként le kell írni a melléfogásokat.

Nagyon furcsa, hogy kivitték a nyilvánosság elé a Matolcsy-család házibankjának is mondott NHB Bank letérdelését. Ráadásul pont a Matolcsy vezette jegybank kürtölte világgá, hogy gond van az NHB-ban. Érti, miért került ki a hír?

Nem tudom. Normál esetben a jegybank mint felügyelő szerv sem tudhatja talán pontosan, hogy milyen a hitelállomány minősége, vagyis hány, milyen összegű olyan hitelt nyújtott az NHB, amelyek visszafizetésére keresztet lehet vetni.

Kiemelt kép: Fülöp Dániel Mátyás / 24.hu