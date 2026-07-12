„60 napom van, hogy megmentsem a nagymamám éttermét”

„60 napom van arra, hogy megmentsem a nagymamám éttermét, mielőtt visszamegyek az egyetemre” – így kezdődik Sophia Aquino videója. A lány a nyári szünetre tért haza az egyetemről, és szomorúan látta, hogy nagymamája Silver Springben (Maryland állam, Washington DC közelében) található salvadori étterme nehézségekkel küzd. Voltak olyan napok, amikor egyáltalán nem volt vendégük.

A videóban elmeséli, hogy a vendégek régen imádták a helyet, azonban a Covid és a környéken folyó építkezések óta mintha elfelejtették volna, hogy az étterem létezik.

Így Sophia és unokatestvére, Brianna úgy döntöttek, hogy a közösségi média révén megpróbálják fellendíteni az üzletet.

De sikerült?

Az Instagram-videót napok alatt 145 ezren nézték meg, öt nap múlva pedig már újabb videót posztolt a lány, amelyben lelkesen hálálkodik az internetezőknek: „A közösségünk tényleg összefogott, nem tudunk elég hálásak lenni nekik”.

A videó rövid idő alatt felkapott lett, ismert hírportálok írtak róluk, tévéstábok keresték fel a családot. Sokan felajánlották a segítségüket abban is, hogy a helyet kicsit modernebbé tegyék.

„Olyan nagy öröm volt látni, hogy a nagymamám étterme megtelt, és mindenki imádja azokat az ételeket, amelyeket mi is gyerekkorunk óta szeretünk”.

A nagymama – aki egyáltalán nem járatos a közösségi médiában, „alig tudja, hogyan kell használni a telefonját” – nem tudott az akcióról, így aztán a sikerre sem számíthatott. „Egyszerűen csak nagyon boldog, és nagyon hálás” – mondja Sophia, aki azt mondja, szeretett volna valamit visszaadni a nagymamájának, aki annyi mindent tett a családjáért és húsz éve egyedül viszi az éttermét.

A videó megalkotói egyébként nem marketingszakértők: Sophia biokémiát tanul, és az orvosi egyetemre készül, Brianna pedig ápolónőnek tanul.