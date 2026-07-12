A lábaival fogja az evőpálcikát, szuper frizurákat vág a karok nélkül élő influenszer

Egy ajtó kinyitása, egy pohár megtöltése vízzel vagy az evés legtöbbünknek teljesen átlagos tevékenységek, de a Seattle-ben élő Annának mind-mind kihívást jelentenek. A karok nélkül született nő influenszerként – saját maga által készített – próbál rávilágítani ezekre a nehézségekre. Történetét a KIRO 7 News helyi hírportál mutatta be.

Az Anna by the Foot néven posztoló nő szerint az embereknek érdekes látni a mindennapjait. A videókból kiderül, hogy mi mindent tud elvégezni karok-kezek nélkül – például a videók szerkesztését. Anna azt mondja, most épp azt tanulja, hogyan készítsen különböző frizurákat.

Azt, hogy ennyire önállóan tud boldogulni, nagyrészt édesanyjának tulajdonítja, aki rajta kívül öt másik, fogyatékossággal élő örökbe fogadott gyermeket nevelt fel, és még több tucat gyereket fogadott be ideiglenesen. Annát kiskorában még sokszor frusztrálta, hogy anyja ragaszkodott ahhoz, hogy a dolgokat egyedül csinálja, ahelyett, hogy segített volna neki – de most már megérti.

„Örökre hálás vagyok neki, hogy nem csak örökbe fogadott, hanem önállóságot is adott nekem”

Elmondása szerint tavasz óta – ekkor kezdte a posztolást – összesen 130 ezren követik az egyes platformokon. Elsődleges célja a párbeszéd kezdeményezése: „A legfontosabb, hogy az emberek nyugodtan beszéljenek erről. Mert ha a fogyatékosságot a társadalom szélére szorítjuk, és nem beszélünk róla, az szerintem nagyon káros.”