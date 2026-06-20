A szakértő szerint nem a víz a legjobb ital a kánikulában

Nyakunkon az első idei hőhullám. Ahogy kánikulában mindig, most is sok helyről kapjuk a figyelmeztetést a kiszáradás veszélyeire, a folyadékpótlás, vagyis a rendszeres vízivás fontosságára. Nincs is ezzel semmi gond, egy brit orvos azonban azt mondja, van a forró nyári napokon jobb választás is a víznél.

Dr Natasha Fernando a brit Express című lapnak azt mondta, hogy

kánikulában jobb tejet, mint vizet inni,

hiszen a tej cukrot, zsírt és fehérjét is tartalmaz, így az ember hosszabb időn át marad hidratált. A szakértő hozzátette: a tejben nátrium is van, ami segít, hogy a szervezet jobban megtartsa a vizet.

Tejallergiásoknak jó hír, hogy a szójatej nem csak megfelelő alternatíva, de még jobb is a tehéntejnél, mert elektrolitokat is tartalmaz.

Fernando hozzáteszi: a hidratáltság megőrzéséért jó ötlet lehet különféle zöldségeket és gyümölcsöket, például uborkát vagy görögdinnyét fogyasztani.

Mint korábban írtuk, bár tartogathat meglepetéseket a hétvége időjárása, a kánikula előreláthatólag egész jövő héten kitart.