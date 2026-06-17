„Mintha egy majom ütné cintányérral az ember fejét” – érintettek meséltek arról, milyen migrénnel élni

Szinte mindenkinek akad a közvetlen közelében olyan ismerőse, aki fejfájós de, ha magunk nem vagyunk érintettek, nehéz elképzelni, hogy ez pontosan milyen kínokkal jár. Katz Dávid több munkatársa és Fancsikai Eszter népszerű influenszer is őszintén beszélt arról, milyen érzés a krónikus fejfájással együtt élni, mik triggerelik őket és hogyan vészelik át a fejfájási rohamokat. Somogyi Sára, a BioTechUSA dietetikusa pedig azzal kapcsolatban adott tippeket a 24.hu riporterének, milyen életmódbeli lépések segíthetnek abban, hogy a fájdalom ne jelentkezzen, vagy eszkalálódjon. Ilyen például a megfelelő folyadékpótlás és étrend, illetve a testmozgás. Ami biztosan nem segít, a stressz, a megszakítás nélküli hosszas irodai ülőmunka és a füstölők.