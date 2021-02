Az apró nem kifejezés rá.

Kim Kardashian Valentin-napi fehérnemű kollekciójához a testvérei álltak modellt, Kendall Jenner pedig meg is osztott erről egy posztot. Ha lapozol, a pózolós videó után egy szelfit is találsz, amit valószínűleg te is ötször megnézel majd, hogy el tudd dönteni, optikai csalódás-e az, amit látsz.

