Csocsórekordot állított fel a Heineken®

Sikerrel zárult a Heineken® rekordkísérlete: május 16-án, szombaton az Erzsébet téren felállított közel hétméteres óriás csocsóasztalon több, mint hatszázan játszottak együtt és több mint 700 gólt lőtt a két csapat. Ezzel új magyar rekord született, amelyhez hasonló kísérletről nemzetközi szinten sincs.

A szakadó eső sem tartotta vissza a budapesti foci- és csocsórajongókat: két héttel az UEFA Bajnokok-Ligája budapesti döntője előtt fesztiválhangulat uralkodott az Erzsébet téren. A rekordkísérlet során a több mint hét méter hosszú asztal két oldalán összesen 642 játékos állt egymással szemben, és váltak ezzel a „Csocsó Bajnokaivá”.

A nap legemlékezetesebb pillanatai így nem is a rekorddöntéshez, hanem az emberi kapcsolatokhoz kötődtek. A csocsóasztal két oldalán egymással játszó csapatok tagjai a mérkőzések után együtt szurkoltak, és élvezték a különböző focis és csocsós programokat. A Heineken® küldetése – hogy összehozza az embereket és valódi élményeket, kapcsolatokat teremtsen – a Csocsó Maratonon kézzelfoghatóvá vált.

„A Heineken®-nél hiszünk abban, hogy a szurkolóknak több barátjuk van – a szombati Csocsó Maraton pedig azt a mondatot töltötték meg a résztvevők tartalommal. Számunkra a rekordnál is fontosabb, hogy többen idegenként érkeztek és barátokként távoztak. Pontosan ezért hoztuk létre az eseményt” – mondta Perényi Katalin, a HEINEKEN Hungária marketingigazgatója.

A rekord mellett a nap további csúcspontja volt, hogy a helyszínre érkezett az UEFA Bajnokok-Ligája hivatalos trófeája, amellyel a résztvevők is fotózkodhattak. A játékosok között a Heineken® több száz egyéb ajándék mellett egy páros belépőjegyet is kisorsolt a május 30-i BL-döntőre, hogy a nyertesek több tízezer emberhez csatlakozva szerezhessenek felejthetetlen élményeket a Puskás Arénában.

A csocsórekord mellett a látogatók élvezhették a csocsó-világbajnokok bemutatóját, izgalmas focis aktivitásokban vehettek részt, például Ujváry Izabella is kihívta a résztvevőket egy izgalmas dekázó párbajra, a pörgős hangulatról pedig a csocsómeccsek izgalmai mellett Regán Lili is gondoskodott.

A Magyar Rekord Egyesület szakemberei az esemény végén hivatalosan is megerősítették: új rekord született. Összesen 642-en játszottak együtt a nap folyamán az ország legnagyobb csocsóasztalán, így minden játékos valódi bajnokként térhetett haza.