Friss fejlemény ByeAlex rendőrségi ügyében: erről számolt be ügyvédje oldalán az énekes

Tavaly novemberben lapunk is hírül adta, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda házkutatást tartott ByeAlexnél, aki a közösségi oldalán be is ismerte, hogy „valóban találtak nála egy nagyon kis cuccot”.

Az énekes nemrég ugyancsak egy a közösségi oldalán megosztott posztban beszélt követőinek arról, hol tart jelenleg az ügye. Videójában elárulta, hogy lassan fél éve jár elterelésre, de az ügyészség kijátszott nála egy „Pokémon-kártyát”, és elrendelték, hogy vizeletet kell adnia egy budapesti rendőrségen, hogy bizonyítsa tisztaságát.

A vizsgálatra az ügyvédje kísérte el az énekest, aki a következőket mondta az eljárásról:

Nehéz elmagyarázni az elmagyarázhatatlant, merthogy nem kéne vizeletet adni. De most így a szürke zónában mozogva az ügyészség… bár inkább ez tiltott zóna, elrendelt egy megelőző bűnügyi felügyeletet, aminek keretében előírta, hogy el kell menni vizeletmintát adni. A baj az, hogy mivel te már jársz elterelésre, ezért ezt nem lehetett volna elrendelni, de hát ők megint meghekkelték a rendszert.

ByeAlex a videóban arra is kitért, hogy a világhálón terjengenek olyan téves információk, melyek szerint a magyar jogszabályok szerint akkor mehet valaki elterelésre, ha feltárja a körülményeket, azaz felnyomja azt, akitől kábítószert vásárolt. Mint mondta, esetében erről nincs szó, a rendőrség ugyanis mindent tudott, eleve úgy érkeztek hozzá, hogy már megvolt az a „barátja”, akit megvádoltak valamivel, és az illető terhelő vallomást tett rá.

Egyrészt mindent tudtak, mert téged megfigyeltek, másrészt meg a barátod nyomott fel téged

– tette hozzá az X-Faktor mentorának jogi képviselője.

Az énekes a videó végén a vizsgálata eredményét is bemutatta, amely negatív lett. Posztja mellett még azt is kiemelte, hogy a rendőrség tisztességesen jár el vele szemben, továbbra sem haragszik senkire, és igyekszik humorral kezelni a körülötte kialakult helyzetet, de eközben tisztában van azzal, hogy a téma nem vicc.