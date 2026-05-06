Lányával való kapcsolatáról beszélt Korda György: „Ez nem egy sikertörténet”

Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
Csontos Kata
2026. 05. 06. 08:04
Ritkán beszél egy szem gyerekéről, akivel hosszú ideje nem tartják a kapcsolatot.

A hot! magazinnak nyilatkozott Korda György, és az interjúban a lányáról is kérdezték az énekest. Korda Judit 1978-ban született, édesanyja Kiss Kati táncdalénekesnő. Korda és későbbi felesége, Balázs Klári sokáig tartották a kapcsolatot Judittal, mára viszont teljesen megszakadt a kapcsolat.

Van egy gyermekem, aki már 25 éve kint él Kanadában, de az az igazság, hogy ez nem egy sikertörténet. Tudom, mit jelent egy családban apával, anyával, nagynénikkel együtt élni. Ha én a drága jó édesapámat egy napig nem láttam, már idegbajos voltam. És itt közel nem ez van

idézi Korda nyilatkozatát a Bors.

Nem érzem ugyanazt, amit valószínűleg az én édesapám és édesanyám is érezhetett szülőként. Miután drága anyám itt hagyott, beszéltem az orvossal, aki elmondta, hogy az utolsó pillanatában még két szót mondott: »Gyurikám! Gyurikám!« De nem tudok erről többet beszélni. Azt sem tudom, hol csúszott el ez az egész. Nem tudom, hogy minek van nagyobb jelentősége: itt maradni a szülők után, és tovább vinni a nevüket, az emléküket, vagy tovább vinni annak az emlékét, amit alkottam. Ki tudja ezt…? Azt tudom, hogy annál csodálatosabbat még nem nagyon éreztem, mint amikor arról a szoborról lehúzták a leplet

– mondta el az énekes, utalva arra az őt nejét ábrázoló domborműre, amelyet áprilisban avattak fel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

