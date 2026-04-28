Till Attila: Nekem fontos a TV2, nem is vagyok az az árulóalkat, aki csak úgy elmenne

Till Attilát sokan kritizálták amiatt a választások előtt, hogy ellenzékiként miért dolgozik még mindig a kormányközeli TV2-nél – a műsorvezető a minap a Szélsőközépnek adott interjút, melyben erről is beszélt. Mint elmondta, mindig fontosnak tartotta, hogy egy rendszeren belül is meg tudja őrizni a személyes szabadságát, ami nem mindig könnyű.

A szavazás napján felszólalt a változás mellett

Ahogy arról a 24.hu is beszámolt, Till Attila április 12-én szavazásra menet jelentkezett be közösségi oldalán, azoknak üzenve, akik esetleg félnek, hogy mit hoz majd a jövő a választás után. Elmondta, hogy ő a változásra fog szavazni, mert szerinte nagyon megérett az idő arra, hogy kipróbáljunk valami mást.

„80 százalék, az velem volt, és örült ennek – vagy inkább 90 százalék –, 10 százalék pedig nem. Ez csak azért érdekes, mert mégiscsak mutat valamit. Ez egy statisztikai teszt, és az megmutatja, hogy mit gondolnak az emberek. Sokkal több volt a pozitív visszajelzés” – idézi Tillt a Blikk.

Azért tettem ki azt a videót, mert már nem bírtam magam türtőztetni, előjött belőlem, és azt gondoltam, hogy hátha még számít ez a dolog.

Mint mondta, korábban is sok ügy mellé odaállt, sokszor elmondta a véleményét, így lehetett ismerni a világképét és a gondolkodásmódját.

Ezek az üzenetek nem úgy kezdődtek vagy nem úgy záródtak, hogy buktassuk meg a Fideszt, hanem más szavak voltak benne, a változástól elkezdve, a nem értek egyetig. Nem akkora tragédia, hogy nem mindenki ugyanabban a stílusban és ugyanazzal az elánnal mond véleményt.

Miért csak most?

A műsorvezető arra a kérdésre, hogy miért éppen az utóbbi időszakban kezdett el véleményt formálni közéleti, politikai témákban, azt mondta, ez egy fejlődéstörténet az életében. „Egyre konkrétabban fogalmazok, ahogy haladok az eseményekkel, egyre inkább fontosnak tartom, hogy mégiscsak meg kell szólalni” – mondta.

Az már réges-rég megérett bennem, hogy nem érdekel, ha ebből nekem bajom lesz. De én egyébként sejtettem, hogy nem lesz bajom, mert általában eddig bármi volt, maximum azt mondogatták, hogy »hát, láttuk, nyilatkoztál, jó«

– fogalmazott munkahelyére, a TV2-re utalva. Több mint két évtizede dolgozik a csatornánál, és úgy látja, meglesz a 25 év is. Elmondta, hogy ott töltött évei alatt vezérigazgatók és programigazgatók váltották egymást, voltak, akik a vesztét akarták, de ők már nincsenek ott.

Nekem a TV2-vel egy nagyon bensőséges, nagyon fontos viszonyom van. Ahol 23 évet eltöltöttél, az az életed része. Nem tudom a TV2-t csak és kizárólag a politikai gépezet részeként nézni, hogy ez egy politikai eszköz.

Nem akarja otthagyni a TV2-t

Till Attila arról is beszélt: sokan azt sérelmezik, hogy a fizetését a TV2-től kapja, de ez nem új keletű – igaz, régebben más miatt kifogásolták a munkáltatóját.

Másik kritika is szokott érni, mikor mondják, hogy elfogadod a pénzüket. Jó, de korábban, amikor nem a Fideszhez közel álló tulajdonosok voltak, akkor meg az volt, hogy »pénzt fogadsz el ezért a mainstream szarért«

– fejtette ki Tilla, aki nem tervez elköszönni a csatornától.