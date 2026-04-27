Molnár Anikó lakásfelújításba kezdett, fotókkal szemléltette, hogy halad

admin Grósz Petra
2026. 04. 27. 10:16
Molnár Anikó a napokban a TikTok-oldalán számolt be arról fotós posztokkal, hogy teljes lakásfelújításba kezdett. Saját kezűleg frissíti fel édesanyja régi lakását, amin immár másfél hónapja dolgozik.

Régi bútorok felújítása, falak átfestése, új dizájn, saját kezemmel… Néha már vért izzadok, de végig fogom csinálni, mert imádok régiből újat, szebbet varázsolni, a lehető legkevesebb költséggel. Hisz újat venni nem nehéz, az igazi kihívás számomra ez

írta első bejegyzésében az erotikus tartalomgyártó, később pedig a konyháról is mutatott előtte-utána fotókat.

A bútor nem lett lecserélve, hanem fel lett újítva. Falak lefestve, álmennyezet felragasztva, padló leragasztva. Sajnos anyu már nem láthatja, pedig neki, érte csináltam…

– zárta sorait Molnár, akinek édesanyja a közelmúltban idősek otthonába került egyre romló egészségi állapota miatt.

Az erotikus tartalomgyártó tavaly az énekléssel is elkezdett kacérkodni:

Molnár Anikó stúdióban énekelt fel egy Lady Gaga-dalt
Az erotikus tartalomgyártó elárulta, hogy úgy fest, saját dala is készül majd.

