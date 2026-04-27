Egy hűtőszekrénnyel a hátán futotta le a londoni maratont

Nemcsak amiatt volt emlékezetes a hétvégén megrendezett londoni maraton, mert a verseny története során először fordult elő, hogy a győztes kevesebb mint 2 óra alatt futotta le a 42 kilométeres távot, hanem azért is, mert egy másik versenyző egy hűtőszekrénnyel a hátán állt rajthoz az eseményen.

A 30 éves, brit állampolgárságú Jordan Adams a LADbible szerint azért döntött úgy, hogy extra nehezítéssel vág neki az önmagában is embert próbáló kihívásnak, mert így szeretné felhívni a nyilvánosság figyelmét a frontotemporális demencia nevű súlyos betegségre, amiben a hollywoodi sztár, Bruce Willis is szenved.

Az édesanyja is fiatalkori demenciában szenvedett

Adams ugyanis emiatt a súlyos betegség miatt veszítette el az édesanyját, Geraldine-t, és a családjában mások is voltak, akiknél demencia alakult ki. Az édesanyjánál viszonylag fiatalon jelentkeztek az első tünetek, amelyek az évek során egyre súlyosabbá váltak, végül pedig teljesen megváltoztatták a személyiségét és a mindennapi életét.

A férfi elmondása szerint különösen nehéz volt számára végignézni kamaszkorában, ahogy az édesanyja fokozatosan elveszíti az emlékeit és az önállóságát, ezért döntött úgy, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy mások figyelmét is felhívja a betegség veszélyeire.

A történetet még személyesebbé teszi, hogy Adamsnél és a testvérénél, Ciannál is kimutatták a genetikai vizsgálatok, hogy nagy valószínűséggel mindketten örökölték a betegséget okozó hibás géneket. Az orvosok szerint emiatt a következő 10 évben a testvérpár mindkét tagjánál megjelenhetnek a frontotemporális demencia első tünetei.

Kegyetlen, mert pontosan tudom, mi vár rám. Végigkövettem annak a folyamatnak minden szakaszát, ahogy édesanyámat megfosztották mindattól, ami őt azzá tette, aki volt, és láttam, milyen hatással volt ez nemcsak rá, hanem a körülötte élőkre is

– nyilatkozta korábban.

Nem csak a demenciát szimbolizálja a hűtőszekrény

A londoni maraton előtt Jordan a Mind nevű nonprofit szervezet is beszélt arról, miért olyan fontos számára, hogy adományokat gyűjtsön a jótékonysági szervezet számára, hiszen édesanyja halála és a saját diagnózisa után ő maga is mentális egészségi problémákkal küzdött.

„Lefelé csúsztam a lejtőn. Depresszió. Kényszeres gondolatok. Az az érzés, hogy a jövőm már előre meg van írva” – mondta, majd így folytatta:

„De az emberek mentettek meg. A barátok. A család. A támogatás. Azok az emberek, akik segítettek nekem cipelni a terhet, amikor már elviselhetetlennek tűnt. És erről szól ez az egész. Ez a maraton egy hűtőszekrénnyel a hátamon nem csak egy kihívás. Ez egy szimbólum.

Mert néha pont így érzem magam – mintha valami nehéz terhet cipelnék, amit senki más nem lát. Azért csinálom ezt, hogy láthatóvá tegyem a demenciát. De ennél is többről szól: hogy megmutassam nektek, hogy bármit is cipeltek, nem kell egyedül cipelnetek.

32 nap alatt 32 maratont akar lefutni

A jótékonysági futásával adományokat gyűjtő Jordan Adams egyébként nem csak a londoni maratont akarja lefutni a jó ügy érdekében. Hanem azt tervezi, hogy 32 nap leforgása alatt 32 maratont fog teljesíteni.

Az Instagramon megosztott legújabb bejegyzései alapján minden a tervek szerint halad, és ma már Írországban fut egy nagyot.

A hűtőszekrénnyel megspékelt londoni maraton ötlete egyébként nem új keletű. Pár évvel ezelőtt mi is beszámoltunk egy Jordanhez hasonlóan jótékony célből kihívásokat kereső másik férfiről, akinek a hátán cipelt hűtőszekrény már a felkészülése során is okozott egy elég nagy kellemetlenséget.