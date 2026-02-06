szabó zsófiaureliokasza tibiaz 1% klub
Élet-Stílus

„Magángéppel jöttél?” – Szabó Zsófinak próbáltak randipartnert keríteni Az 1% Klubban

admin Csontos Kata
2026. 02. 06. 16:20
Kasza Tibi és Aurelio próbálták összeboronálni egy játékossal.

Szabó Zsófi és Aurelio teszi próbára magát Az 1% Klub vasárnapi adásában. A TV2 előzetesen közzétett adásrészletéből kiderül, hogy Szabónak próbált imponálni az egyik játékos, Kasza Tibi műsorvezető unszolására.

„Szia Zsófi, Krisztián vagyok, Londonból érkeztem” – kezdte bemutatkozását a férfi, mire Aurelio rávágta, „Ez elég!”, Szabó Zsófi pedig helyeselt.

Magángéppel? Mert akkor megjöttünk!

– tette hozzá Aurelio, amire Szabó nagy nevetéssel reagált.

A játékos a továbbiakban elmondta, költöztetéssel foglalkozik, mellette pedig saját YouTube-csatornát üzemeltet. Szabó Zsófi kérdezgette őt ezután:

– Te, mint tartalomgyártó?

– Igen, én csinálok mindent egyedül.

– És milyen tartalmat gyártasz?

– Geopolitikai tartalmat.

– És népszerű?

10 millió egy randi Szabó Zsófival?

Egy rövid beszélgetést követően Krisztián azt mondta, reméli, nyer valamennyit a műsorban.

Szerintem, ha megnyered, odaadod a felét [Szabó Zsófinak], elmehettek randizni

– mondta Aurelio, mire Szabó Zsófi visszakérdezett:

10 misi a belépő, vagy mi?

Kasza Tibi azt mondta, inkább engedjék el ezt a témát.

Szabó Zsófi feltételezett anyagiassága már a tavalyi A Nagy Duettben is poénforrás volt.

Kapcsolódó
Szabó Zsófi elmondta, hogyan pattintotta le a nála bepróbálkozó Pető Brúnót, aki frappánsan szólt vissza neki
Beindult az adok-kapok A Nagy Duett stúdiójában.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kapu Tibor megjelenésében reménykednek a magát lábon lövő Fidesz-jelölt elárvult körzetében
Kényszerleszállást hajtott végre a Wizz Air Budapestről Valenciába tartó járata
A Tisza-jelöltnek a botrányoktól hangos Győrben egyszerre kell Pintér Bencének és Borkai Zsoltnak lennie
A nagy Marvel-kvíz: Mennyire ismered Vasembert és társait?
Kapu Tibor megjelenésében reménykednek a magát lábon lövő Fidesz-jelölt elárvult körzetében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik