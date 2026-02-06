„Magángéppel jöttél?” – Szabó Zsófinak próbáltak randipartnert keríteni Az 1% Klubban

Szabó Zsófi és Aurelio teszi próbára magát Az 1% Klub vasárnapi adásában. A TV2 előzetesen közzétett adásrészletéből kiderül, hogy Szabónak próbált imponálni az egyik játékos, Kasza Tibi műsorvezető unszolására.
„Szia Zsófi, Krisztián vagyok, Londonból érkeztem” – kezdte bemutatkozását a férfi, mire Aurelio rávágta, „Ez elég!”, Szabó Zsófi pedig helyeselt.
Magángéppel? Mert akkor megjöttünk!
– tette hozzá Aurelio, amire Szabó nagy nevetéssel reagált.
A játékos a továbbiakban elmondta, költöztetéssel foglalkozik, mellette pedig saját YouTube-csatornát üzemeltet. Szabó Zsófi kérdezgette őt ezután:
– Te, mint tartalomgyártó?
– Igen, én csinálok mindent egyedül.
– És milyen tartalmat gyártasz?
– Geopolitikai tartalmat.
– És népszerű?
10 millió egy randi Szabó Zsófival?
Egy rövid beszélgetést követően Krisztián azt mondta, reméli, nyer valamennyit a műsorban.
Szerintem, ha megnyered, odaadod a felét [Szabó Zsófinak], elmehettek randizni
– mondta Aurelio, mire Szabó Zsófi visszakérdezett:
10 misi a belépő, vagy mi?
Kasza Tibi azt mondta, inkább engedjék el ezt a témát.
Szabó Zsófi feltételezett anyagiassága már a tavalyi A Nagy Duettben is poénforrás volt.