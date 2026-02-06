„Magángéppel jöttél?” – Szabó Zsófinak próbáltak randipartnert keríteni Az 1% Klubban

Szabó Zsófi és Aurelio teszi próbára magát Az 1% Klub vasárnapi adásában. A TV2 előzetesen közzétett adásrészletéből kiderül, hogy Szabónak próbált imponálni az egyik játékos, Kasza Tibi műsorvezető unszolására.

„Szia Zsófi, Krisztián vagyok, Londonból érkeztem” – kezdte bemutatkozását a férfi, mire Aurelio rávágta, „Ez elég!”, Szabó Zsófi pedig helyeselt.

Magángéppel? Mert akkor megjöttünk!

– tette hozzá Aurelio, amire Szabó nagy nevetéssel reagált.

A játékos a továbbiakban elmondta, költöztetéssel foglalkozik, mellette pedig saját YouTube-csatornát üzemeltet. Szabó Zsófi kérdezgette őt ezután:

– Te, mint tartalomgyártó? – Igen, én csinálok mindent egyedül. – És milyen tartalmat gyártasz? – Geopolitikai tartalmat. – És népszerű?

10 millió egy randi Szabó Zsófival?

Egy rövid beszélgetést követően Krisztián azt mondta, reméli, nyer valamennyit a műsorban.

Szerintem, ha megnyered, odaadod a felét [Szabó Zsófinak], elmehettek randizni

– mondta Aurelio, mire Szabó Zsófi visszakérdezett:

10 misi a belépő, vagy mi?

Kasza Tibi azt mondta, inkább engedjék el ezt a témát.

Szabó Zsófi feltételezett anyagiassága már a tavalyi A Nagy Duettben is poénforrás volt.