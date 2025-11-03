Árpa Attila most először beszélt arról, miért vállalta el A Nagy Ő-t – nem a szerelmet kereste

Árpa Attila az Útközben elmeséled új epizódjában mondja el először, miért vállalta el valójában A Nagy Ő-t 2022-ben.

Amikor jött a felkérés a TV2-től, hogy lehetnék én A Nagy Ő, akkor egyrészt valóban szakításban voltam azzal a nővel, aki ma már a feleségem; egyrészt nem nagyon volt más ajánlat az asztalon; másrészt – és most jön a lényeg – édesanyámnak akkor volt két sztrókja. Mivel német állampolgár, nincs magyar TB-je, és igen, tény és való, hogy elkezdtem megijedni attól, milyen számla vár rám hat hónap szanatórium és rehabilitáció után

– mondta el Sváby András műsorvezetőnek, aki elismerte, hogy ő is volt már ilyen cipőben, mondott már igent szükségből műsorra.

Árpa elmondta, hogy édesapja szívével is voltak korábban gondok. Szüleivel mindig jó kapcsolatot ápolt, naponta beszélnek egymással.

Ők mindig ott voltak nekem, úgyhogy legalább valamit tudok viszonozni ebből

– tette hozzá a színész, aki nemrég Los Angelesben újra feleségül vette Czakó Alexandrát.

