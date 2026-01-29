Újabb lépés a vérplazmadonorok biztonságáért

A vérplazmaadás életet menthet, de a donor egészsége ugyanilyen fontos!

– ezt szolgálják a BioLife plazmagyűjtő szervezet szigorúi előírásai, valamint a 2026. január elsejétől életbe lépett Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárási Regiszter, amely új szintre emeli a donorbiztonságot és a plazmaadási folyamat átláthatóságát.

A minisztérium megbízásából az Országos Vérellátó Szolgálat és a plazmagyűjtő cégek által közösen kidolgozott nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a plazmaadások gyakorisága országos szinten nyomon követhető legyen, és teljes mértékben megfeleljen a vonatkozó hazai és európai szabályozásnak, beleértve az adatvédelmi előírásokat (GDPR) is. A Regiszter minden donor TAJ számát és az utolsó donáció dátumát rögzíti, amelyekkel ellenőrizhető a donor legutóbbi plazmaadásának időpontja – függetlenül attól, hogy melyik plazmagyűjtő központban történt a donáció.

Ez azért nagyon fontos és azért védi a donorok biztonságát, mert megakadályozza, hogy a donorok a megengedettnél gyakrabban adjanak plazmát, illetve, hogy túllépjék a maximális évi 45 alkalmat

– fejtette ki Dr. Nyerges Judit, a Magyarországon 10 modern plazmagyűjtő központot üzemeltető BioLife Plazma Hungary Kft. ügyvezetője.

Dr. Nyerges Judit hangsúlyozta: központjaikban az elsődleges cél, hogy a lehető legnagyobb védelmet biztosítsák a donorok számára, és a legjobb minőségű plazmát gyűjtsék. A plazma kiváló minősége a biztosítéka a belőle gyártott készítmények terápiás eredményességének és a betegek számára nyújtott maximális biztonságnak. A szakember szerint az új nyilvántartás mindkét törekvést egyszerre szolgálja: növeli az átláthatóságot, biztosítja a hatékonyabb ellenőrzést, és elősegíti a szigorú előírások betartását a teljes plazmaadási folyamat során.

Végül pedig megerősíti az egész rendszert azok érdekében, akik életmentő plazmaalapú készítményekre szorulnak.

A BioLife régóta szorgalmazta egy ehhez hasonló, országos regiszter létrehozását. A más plazmagyűjtő cég központjaiban is járt, majd a BioLife-ba visszatérő donorok állításai szerint itt mindig barátságos, családias a légkör és professzionális személyzet fogadja őket. Nagyra értékelik azt is, hogy a BioLife dolgozói folyamatosan nyomon követik egészségi állapotukat, ami a betegségmegelőzésben is kulcsszerepet játszhat.

Ezzel kapcsolatban a BioLife egyik rendszeres donorja úgy fogalmazott:

Amióta ide járok plazmát adni, úgy érzem, az egészségi állapotom is sokkal jobb lett, és jobban oda is figyelek rá.

Hogyan zajlik a plazmaadás és mi lesz a plazmával?

A vérplazmaadás során egy speciális eljárással, az úgynevezett plazmaferezissel a levett vérből egy gép választja ki a plazmát, miközben a vörösvérsejtek és más sejtes elemek visszakerülnek a donor szervezetébe. Fontos hangsúlyozni, hogy az eljárás biztonságos, a plazmát az emberi szervezet rövid időn belül újratermeli.

Az emberi vérplazmából készült gyógyszerek – köztük az immunglobulinok, véralvadási faktorok és albumin – nélkülözhetetlenek az immunhiányos betegek, a transzplantált páciensek és az intenzív ellátásban részesülők számára. A biztonságos, szabályozott plazmadonációs rendszer fenntartása ezért egyúttal orvosi szükségszerűség és társadalmi felelősség.