Kvíz: felismered Európa fővárosait egy fotóról?

24.hu
2026. 01. 28. 05:30
Akkor is biztos lennél benne, hogy Párizsban jársz, ha nem látnád az Eiffel-tornyot? Kvízünkből kiderül, egy fotó alapján tudsz-e különbséget tenni az európai fővárosok között.

Lapozgattál már európai útikalauzt? Vagy földrajzkönyvet? Esetleg jártál is ezeken a helyeken? Kvízünkből megtudhatod, mennyire tudod beazonosítani Európa fővárosainak jellegzetes építészetét és főbb látnivalóit. Ne keseredj el, ha nincs meg a tíz pont, csak keveseknek sikerül mindre helyesen válaszolni.

