Annak az esélye Magyarországon, hogy valaki ne ismerjen egy Kovácsot, Vargát vagy Szabót, gyakorlatilag egyenlő a nullával, azonban azt már kevesebben tudják, hogy ezek a vezetéknevek milyen foglalkozásokat rejtenek. Kvízünkben összeszedtük néhányat a régi mesterségek közül, de csak nagyon kevesen tudják az összes kérdésre a helyes választ. Te vajon köztük vagy?
Kvíz: te tudod, milyen tevékenységre vonatkoztak ezek az ősi mesterségek?
Tudod, hogy mi a különbség a bodnár és a bognár között? És azt, hogy a szomszéd Molnár bácsi felmenői mivel keresték a kenyerüket? Kvízünkből kiderül, mennyire ismered a régi mesterséget.
