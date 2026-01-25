Kvíz: te tudod, milyen tevékenységre vonatkoztak ezek az ősi mesterségek?

Annak az esélye Magyarországon, hogy valaki ne ismerjen egy Kovácsot, Vargát vagy Szabót, gyakorlatilag egyenlő a nullával, azonban azt már kevesebben tudják, hogy ezek a vezetéknevek milyen foglalkozásokat rejtenek. Kvízünkben összeszedtük néhányat a régi mesterségek közül, de csak nagyon kevesen tudják az összes kérdésre a helyes választ. Te vajon köztük vagy?