Robert De Niro egyszer a semmiből beállított A Sith-ek bosszúja legfontosabb jelenetének forgatására

Egy rajongóknak szervezett Star Wars-os rendezvényen volt jelenése Hayden Christensennek, aki három mozifilmben is alakított a Anakin Skywalkert, nem beszélve az azóta készült sorozatokról, melyekben szintúgy feltűnt.

Ott árulta el, hogy 3. film legfontosabb jelenetét forgatták Ewan McGregorral, azt, amikor Obi-Wan és Anakin összecsapnak a Mustafaron. Christensen felidézte, itt toppant be Robert de Niro.

Emlékszem, az egyik napon, amikor azt a párbajt forgattuk, Robert De Niro megjelent a forgatáson, csak azért, hogy megnézze, mit csinálunk – nem minket, hanem George-ot (George Lucas – a szerk.), látni akarta, mit csinál George. Nyilvánvalóan hatalmas rajongója vagyok. Emlékszem, hogy csak álltunk Ewannal, aki azt mondta nekem: »Robert De Niro áll ott?« Én pedig odanéztem, és azt feleltem: »Igen, azt hiszem, ő az.«.

Christensen elismerte, hogy nagyon izgatottak lettek De Niro jelenlététől, s amikor váltottak pár szót, még inkább lenyűgözte őket a veterán hollywoodi legenda.