Busz elé hajtott egy autó Csepelen, a busz volt az erősebb – videó

Letarolta egy BKK-járat egy személyautó elejét Csepelen, miután az kihajtott elé, az esetről készült videót a BpiAutósok tette közzé.

A lap egyik olvasója a fedélzeti kamerájával rögzítette a balesetet, amely során egy csepeli kereszteződésben egy busz ütközött egy személyautóval. A baleset január 10-én történt a Kölcsey utca és az Erdősor utca kereszteződésében. A videón jól kivehető, hogy az autó sofőrje a STOP tábla és a sárga villogó jelzés ellenére is behajt a kereszteződésbe a jobbról érkező BKK-busz elé, amelynek esélye sem lett volna kikerülni az ütközést. Habár mindkét jármű alacsony sebességgel haladt, a figyelmetlenség ilyenkor is komoly károkat tud okozni – az autósnak kötelező lett volna megállnia, ennek ellenére fékezés nélkül gurult be a kereszteződésbe.

