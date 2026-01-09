amerikabocsánatkéréskisgyerekrendőrség
Imádnivaló levélben kért bocsánatot egy kislány a rendőrségtől

2026. 01. 09. 14:20
Az amerikai kislány azt hitte, játéktelefonon tárcsázta a 911-et.

Az egyesült államokbeli North Haven rendőrsége a hivatalos Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra a levelet, amelyet az aláírás szerint Lily írt – hozta le a az NBC.

A kislány levelében kifejti, hogy december huszonegyedikén véletlenül hívta a 911-es segélyhívót, de csak, mert azt hitte, hogy játéktelefon van nála, és biztosította a rendőrséget, hogy ez többet nem fordul elő.

A bájos levél a helyi rendőrségre is nagy hatást gyakorolt, bejegyzésükben válaszoltak a kislánynak:

Lilly, megkaptuk a leveled. Semmi probléma. Ilyesmi megesik.

A bejegyzésre több mint ötezer reakció érkezett, a kommentelők pedig hasonló történetekről számolnak be.

Hasonlóan felejthetetlen pillanatokat okozott itthon a négyéves Medárd is, akinek a segélyhívása nagyon is komoly téttel bírt, és akinek története decemberben járta be a közösségi médiát.

